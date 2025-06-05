KKTC’de yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşüğünde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 39,88’e geriledi. Böylece son 3,5 yılın en düşük yıllık enflasyon seviyesi görüldü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) enflasyon Mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,71 arttı. KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 40,96’dan yüzde 39,88’e gerileyerek Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi.
2021 yılı Aralık ayında enflasyon yüzde 27,39 seviyesindeydi. KKTC’de enflasyon, Kasım 2022’de yüzde 120,72 ile rekor kırmıştı.
Mayıs ayında tüketici fiyatlarında Aralık 2024’e göre kümülatif artış yüzde 16,15 olarak hesaplandı.
Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 6,42 ile Eğitim ana harcama grubunda gerçekleşti.
Verilere göre endekste yer alan 472 mal ve hizmetin fiyatlarında artış gözlenirken, 74 maddenin fiyatı düştü.