KKTC'de yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) enflasyon, 2025 yılının Nisan ayında da yüksek seyrini sürdürdü. KKTC İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, tüketici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 oranında artış gösterdi. Mart ayında da enflasyon yüzde 4,28 olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazda bakıldığında, Nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 43,48’den yüzde 40,96’ya gerileyerek dikkat çekici bir yavaşlama kaydetti. Bu oran, Aralık 2021’de görülen yüzde 27,39 seviyesinden bu yana en düşük yıllık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, yılbaşından bu yana tüketici fiyatlarındaki kümülatif artış da yüzde 13,08 oldu.

Ana harcama grupları içinde, bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 9,51 ile Lokanta ve Oteller grubunda yaşandı. Endekste kapsanan 455 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış gözlenirken, 71 madde çeşidinin ortalama fiyatında ise düşüş görüldü.

KKTC’de enflasyon 2022 yılı Kasım ayında yüzde 120,72 ile zirveye ulaşmıştı.