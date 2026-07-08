KKTC’li Bakan Amcaoğlu: Yeni serbest bölge kurulacak, turist sayısı 4 milyona çıkacak

Ferit PARLAK/ANKARA

ferit.parlak@dunya.com

Kuzey Kıbrıs Türk Cum­huriyeti (KKTC) Ekono­mi ve Enerji Bakanı Ol­gun Amcaoğlu, ekonomide 2030 yılı hedeflerini açıkladı. Amca­oğlu, “2030 yılına kadar, yani 3 yıllık dönemde turist sayısını 2 milyondan 4 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için 32 bin olan yatak sayısını 50 bine yük­selteceğiz. Diğer taraftan, ko­naklamada geceleme ortalama­sını 3.5 günden 5 güne çıkarmayı planlıyoruz. Bunu gerçekleştir­diğimizde, en basit hesaplaamay­la, ek olarak, örneğin 20 milyon yumurtaya, 20 milyon şişe süte daha ihtiyacımız olacak. Yani bu hedef, üreticilerimiz için de ka­talizör olacak” şeklinde konuştu.

Tasarı Meclis’e gönderilecek

Güvercinlik 3 adıyla, 1 milyon 300 bin metrekarelik yani 1.300 dönümlük bir alanda, altyapısının 22 milyon dolara mal olacağı, ye­niçağın gereksinimlerine uygun bir sanayi bölgesinin inşaatına başlayacaklarını vurgulayan Am­caoğlu, “5 bin ile 20 bin metreka­re arasında değişen sanayi arsala­rı yer alacak. Serbest Bölge Yasa­sı tasarısı Meclis’e gönderildi. Bu sanayi bölgesinin tamamen sıfır gümrüklü bir ‘free zone’ mantığıy­la çalışmasını hedefliyoruz. Proje­de iki adet depolamalı sistemle ça­lışacak enerji santrali bulunacak ve bu sayede sıfır enerji maliye­tiyle üretim yapılabilecek. Bölge bünyesinde kreş ve meslek lisesi de yer alacak. Gelecek hafta Tür­kiye Cumhuriyeti ile imzalanacak Ekonomik ve Mali İşbirliği Proto­kolü çerçevesinde, Ankara ve KK­TC kaynaklı 2026 projeleri ara­sında bu sanayi bölgesinin duru­mu da ele alınacak” diye konuştu.

“Güneşten enerji üretimi 2 kat artacak”

Günlük ortalama 9.1 saat güneş görebilen, dünya coğrafyasında ilk 5’in içinde yer alan, 333 gün 3 bin 300 saat güneş alan bir ada olduk­larını dile getiren Amcaoğlu sözle­rini şöyle sürdürdü: “Sadece ken­di ihtiyacını değil, enerji ihracatı da yapabilecek bir potansiyele sa­hibiz. 2030’a kadar kabloyla ana­karaya bağlanma projesi de olabi­lir ama depolamalı sistemleriyle enerjiyi üretmeyi, baz istasyon sa­yısını ve kapasitesini de ona göre artırmayı planlıyoruz. 5 kooperatif aracılığı ile bugün 594 megawatt olan kurulu güneş gücünü 1.050 megawatta çıkarmayı planlıyoruz. Bizim en son Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’la yaptığımız toplantıda iki alternatif vardı. Her zaman B planınız olması lazım. Birincisi kabloyla anakaraya bağ­lanmak; olmazsa depolamalı gü­neş sistemlerini, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti’nin de know-how’u ve desteğiyle kurmak.”

Son 5 yılda rekor büyüme

Çalışan sayısının son 5 yılda yüz­de 100 oranında arttığını dile ge­tiren Amcaoğlu, “Reel sektördeki çalışan sayısı 2021 yılında 88 bin­di. Şu an 170 bini geçti. Son 5 yılda, reel sektör çalışanlarına teşviki en üst seviyeye çıkardık. Şu an aylık 260 milyon lira teşvik ödemesi var. Yaklaşık 82 bin çalışan için, işvere­ne yüzde 100’e varan prim desteği veriyoruz” dedi. Destekleri artıra­rak devam ettirmeyi düşündükle­rine vurgu yapan Amcaoğlu, “Üre­ten kesim bir ekonominin her şeyi reel sektör yoksa bu ülkede, kamu sektörünün de olamayacağını bili­yoruz” diye konuştu.

“Asgari ücret yüksek, ama bu yolu seçtik”

Bakan Amcaoğlu, Ocak 2022’den bugüne kadar asgari ücreti Türk Lirası bazında yüzde 866 oranında artırdıklarına dikkat çekti. Amca­oğlu şunları söyledi: “Bu dolar ba­zında yüzde 266’lık bir artışa denk geliyor. Bugün asgari ücret, brüt olarak 60 bin 618 lira veya 1.340 do­lar seviyelerinde. Bu ücretin Tür­kiye’ye veya Güney Kıbrıs’a göre çok yüksek olduğunu söyleyenler var. Ama çalışanların verimliliği ve yaşam koşulları için biz bu yo­lu seçtik. Ki şunu söylemek istiyo­rum, ekonomiyi büyüttük, Türk Lirası olarak da büyüttük,. Reses­yona sokmadık, stagflasyon yaşan­masına, durgunluk yaşanmasına müsaade etmedik. En son tahlilde sadece turizmin yarattığı katma değer 2.4 milyar dolara yükseldi.”

“Akaryakıta zam yapmadık”

Akaryakıt fiyatlarını, İran-ABD savaşı başlamadan önceki seviye­de tuttuklarına dikkat çeken Am­caoğlu, “Başbakanlık Müsteşarı’y­ken de İstatistik Kurumu’ndayken de Devlet Planlama Örgütü’ndey­ken akaryakıt fiyatlarının enflas­yona etkisini araştırmış ve ayrıntı­larıyla çalışmıştım. Akaryakıttaki her 60 kuruşluk zammın, enflas­yonu yüzde 1 oranında yükseltti­ğini; akaryakıt fiyatları geri geldi­ğinde ise ‘akaryakıt fiyatı yükseldi diye fiyatları yükselen mal ve hiz­met’in, fiyatlarının düşmediğini görmüştüm. O nedenle 17 haftalık savaş boyunca akaryakıt fiyatları­nı sabit tuttuk. Diğer harcamalar­dan kıstık ve enerji faturasını kar­şıladık. Bu yolla, enflasyonu diz­ginledik” ifadelerini kullandı.

Sanayiciler yapısal reform istiyor

KKTC Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, Yönetim Kurulu sayman Üyesi Hüseyin Ruso ve Yönetim Kurulu üyeleri Metin Oral, Enes Teke ile Efe Özman’ın katılımıya yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan sanayiciler, mevcut yapının üretimi desteklemekten uzak olduğunu belirterek, rekabet gücünün artırılması için kapsamlı yapısal reform çağrısında bulundu.

“Parseller için yüksek hava parası talep ediliyor”

KKTC Sanayi Odası yönetimi sıkıntıları şöyle sıraladı:

* Sanayi bölgelerindeki birçok parselin sahibi üreticiler değil; b parseller yüksek fiyatlı kiralama veya “yüksek hava parasıyla devirler” yoluyla değerlendiriliyor.

* Gerçek üreticiler, ya sanayi bölgelerindeki arsa sahiplerine yüksek fiyatla kiracı olabiliyor veya yüksek bedeller ödeyerek, bölge dışında, özel arazi almak zorunda kalıyor.

* Personel giderlerinin şirket ciroları içindeki payı, son 3 yılda yüzde 17 seviyelerinden yüzde 29’a yükseldi; enerji giderleriyle birlikte “iki temel maliyet kalemi” toplam maliyetlerin yarısını geçti.

* Kullandığımız enerjiyi üretebilme izni verilmeli.

* Yüksek asgari ücret, yüksek vergi ve prim ödememize rağmen, üretim sektörlerinde çalışacak vasıfsız eleman bulabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.