KKTC'nin yıllık enflasyonu belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu, 2025 yılının ilk ayına ait enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 2,02 oldu.

Yıllık bazda ise artış hızı yüzde 53,29'dan yüzde 50,61'e geriledi. Açıklanan bu veriyle enflasyon yıllık bazda 2021 yılı Aralık ayında gördüğü yüzde 46,09 seviyesinin ardından en düşük noktaya indi.

Ana harcama gruplarında yükselişler

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,52 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Sağlık ana grubunda yüzde 7,52, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 4,32, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 2,73, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1,39, eğitim ana grubunda yüzde 1,38, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1,27, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 1,26, ulaştırma ana grubunda yüzde 1,13, mobilya, ev Aletleri ve ev bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1,02, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,37 artış, giyim ve ayakkabı ana grubunda ise yüzde 0,86 azalış kaydedildi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 436 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 129 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren mal ve hizmetler

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 60,18 pasaport alım masrafları, yüzde 39,22 nar ve yüzde 38,49 ile gollandro oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 50 ile Milli Piyango bileti, yüzde 33,33 KKTC Devlet Piyango bileti ve yüzde 31,22 ile kabak oldu.