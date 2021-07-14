KKTC'ye 500 milyon dolarlık kredi Resmi Gazete'de
Türkiye'nin KKTC'ye 500 milyon dolar kredi sağlamasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), 500 milyon dolar tutarında kredi sağlamasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlanan kredi, KKTC'de kamu ve maliye sektörün yeniden yapılandırılmasında ve anlaşmada öngörülen diğer alanlarda kullanılacak.
KKTC, kullanılan kredi için Reuters'ın LIBOR sayfasında yayınlanan 6 aylık ABD doları LIBOR oranı üzerinden faiz ödemesi yapacak.
Faiz ödemeleri kredi imza tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere 6 aylık dönemler itibarıyla yapılacak.
Anapara ödemesi ise kredi imza tarihinden 36 ay sonra başlamak üzere altışar aylık 14 eşit taksitte ödenecek.