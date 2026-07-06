KKTC’ye uluslararası uçuş için ‘B’ formülü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nı, “Antalya B” veya “Çukurova B” koduyla, SHGM’nin havalimanları listesine eklenebileceğini belirterek, “Böylece Ercan'ın, hem uluslararası uçuşlardan, hem de KKTC’nin Türkiye’nin iç hat bilet fiyatlandırmasından yararlanabilmesinin önü açılacak” dedi.
Ferit PARLAK
ferit.parlak@dunya.com
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin en büyük özelleştirme projesi olan Ercan Havalimanı’ndaki sorunları ve havalimanını uluslararası statüye kavuşturmasıyla ilgili planlarını DÜNYA Gazetesi ile paylaştı. Ercan Havalimanı’nın “kara nokta” statüsünden kurtarılması için sürdürülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Arıklı, “Ercan Havalimanı’na, uluslararası doğrudan uçuşun, ambargo nedeniyle gerçekleşmediği sanılıyor. Halbuki öyle değil. Ercan Havalimanı şu anda kara nokta olarak görülüyor. Yani uluslararası havaalanları listesinde yok” dedi.
“Sigorta işi çözülürse rahat uçuş gerçekleşir”
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından dünya çapında uçuş emniyetini ve güvenliğini sağlamak için belirlenen teknik standartların ve tavsiye niteliğindeki uygulamaların ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) kurallarının, siyasi olmadığının altını çizen Arıklı şöyle devam etti: “Dolayısıyla IKAO ve IATA'nın bu konuda herhangi bir yaptırımı falan yok. Buraya uçuş yapılamamasının sebebi Ercan Havalimanı, kara nokta olduğu için Avrupa’dan kalkan uçak şirketleri sigorta kapsamına almıyor. Yani, ‘Siz nereye uçuyorsunuz’ sorusuna yanıt ‘Ercan’ olunca, kodekse bakıyor ve kodekste olmadığını görüyor. Sonuçta, ‘Böyle bir yere uçamazsınız’ diyorlar. Kodekste olmadığı için. Ama Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), burayı ‘Antalya B veya Çukurova B limanı ilan ediyorum ve benim sorumluluğumda’ deyip listesini aldığında, sigorta şirketleri de uçakları sigortalayabilecekler ve çok rahat uçuş gerçekleşecek” şeklinde konuştu.
Bakan Arıklı, bu düzenlemenin egemenlikle hiçbir ilgisi olmadığını, benzer uygulamaların Batum ve ABD-Meksika sınırındaki gibi onlarca örnekte bulunduğunu da belirtti.
Sivil Havacılık Dairesi’nden gelen uzmanların eksiklikleri belirlediğine dikkat çeken Arıklı, “Ercan’ı incelediler. Birkaç noktada eksiklikler tespit ettiler. Çünkü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün o kriterleri son derece ciddi ve uluslararası kabul gören kriterler. O kriterlere uygun hale getirmemiz gerekiyor Ercan Havalimanı’nı” şeklinde konuştu. İngiltere merkezli uluslararası sertifika kurumuyla da temasta olduklarını dile getiren Arıklı, “Onlar da gelip Ercan'ı inceleyecekler ve hava uçuşlarına uygun belgesi sertifikası aldığımız takdirde Avrupa mahkemelerinde de hak arayabileceğiz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılayacağımızı düşünmüyorum. Rum tarafı hemen her konuda olduğu gibi, bu konuda da uluslararası girişimlerde bulunacaktır. Ama Ercan Havalimanı’na yapılacak olan uluslararası uçuşu hukuken engelleyebilecek herhangi bir argümanları yok ellerinde. Hele hele Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, “Ben burayı tanıyorum” dediğinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız” ifadelerini kullandı.
“Eksiklikler Türkiye’nin yardımıyla giderilecek”
Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen yetkililerin Ercan’ı incelediğine ve birkaç noktada eksiklik tespit ettiğine vurgu yapan Arıklı, “Ercan’ın uluslararası kabul gören bu kriterlere uyum sağlaması gerekiyor. Terminal (SMART) binasındaki eksiklikler Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından tamamlanacak. Meteoroloji kulesi ve itfaiye araçları da yine DHMİ ve yapımcı firma tarafından modernize edilecek. Güvenlik eksikliklerine yönelik tespit edilen açıklar giderilecek. Ve mevcut eski pist sökülüp betonlanarak uzatılacak; bunun maliyetini KKTC hükümeti karşılayacak. Ayrıca yeni bir pist daha yapılarak toplamda iki pist ve genel havacılık (özel uçuşlar) için ayrı bir alan oluşturulacak” dedi.
“Ercan, Mart 2027’ye yetişecek”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının da katkısıyla çalışmaların hızlandığını vurgulayan Bakan Arıklı, “10 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, 20 Temmuz’da ise Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili brifing alması planlanıyor. Hedef, projeyi gelecek yılın turizm sezonuna, yani Mart 2027 sonuna yetiştirmek. Pist büyük ölçüde tamamlandı, SMART bina ve eski pistin yenilenme çalışmaları da hızlandı” açıklaması yaptı.
Arıklı, 2006 yılında Bakü-Ercan doğrudan uçuşları yapıldığına da dikkat çekerek, “2006 yılında gidiş gelişler oldu. Çok ciddi bir baskı ve notalar geldi. Ama o notaların karşılığında herhangi bir yaptırım olmadı. Orada iki sıkıntımız vardı: Biri mali açıdan sürdürülebilir değildi. Çünkü her hafta öyle tarifeli sefer yapabilecek dolulukta yolcu olmadı. İkincisi, Bakü’den kalkan uçak şirketlerinin sigorta isteğine cevap veremedik” diye konuştu.
“Enerji ithalatı düşecek, turist mutlu olacak”
Hem vatandaşların ve misafirlerin hayatını kolaylaştırmak, hem de ekonomik sosyal ve hızlı ulaşım sağlayabilmek açısından toplu taşıma projeleri geliştirdiklerine dikkat çeken Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü: “2 yıl çalıştık. Kısa sürede hayata geçireceğiz. Projenin hayata geçmesiyle, yılda yaklaşık, 300-350 milyon dolarlık akaryakıt ve motorlu araç ithalatı ciddi oranda düşecek. Ayrıca toplu taşıma projesi, turizmin ülke geneline yayılmasına da katkı sunacak. Mevcut sistemde turistler, otellerinden dışarıya çıkmakta güçlük çekiyor.”
KKTC’de her geçen gün artan araç sayısına bağlı olarak kazaların da arttığını belirten Arıklı, mevcut yolların araç trafiğini kaldıracak durumda olmadığını vurgulayan Arıklı, “Ayda yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 civarında aracın trafiğe katıldığını ve kayıtlı araç sayısının da 450 binlere ulaştığını göz önünde bulundurursanız, mevcut yolların kapasitesini istediğiniz kadar arttırın çözüm değil. Toplu taşıma ile bu sorunu da gidereceğimize inanıyoruz” diye konuştu. Taksilerin çok pahalı olduğuna da dikkat çeken Arıklı, proje hayata geçtiğinde, turistlerin ülkenin her yerine çok rahat seyahat edebileceğini ve üniversite öğrencilerinin de bu kolaylıktan çok büyük ölçüde fayda sağlayacağını dile getirdi.
“Fiyatlar yüksek, gece yarısına bilet aldım”
Bakan Arıklı, uçak bileti fiyatlarını düşürmek için çabaladıklarını vurguladı. Milli bir havayoluna sahip olmadıkları için fiyatları kontrol edemediklerini, özellikle hafta sonları ve özel günlerde bilet fiyatlarının çok yükseldiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Ankara dönüşü için bilet baktığını, akşam saatlerindeki uçaklarda fiyatın 23 bin 500 liraya çıkması nedeniyle, gece yarısı uçağı için 13 bin 500 liradan bilet aldığına dikkat çekti. Fiyatların turistleri, öğrencileri, asker ailelerini olumsuz etkilediğini de dile getirdi.
“KKTC’yi yazılım adası yapabiliriz”
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’yi yazılım adası yapabileceklerini söyledi. Arıklı, “23 üniversitesi ve doğal potansiyeli buna izin veriyor. Bunun için altyapınız olması gerekiyor. Türk Telekom gönüllü olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın da yönlendirmesiyle, kendi parasıyla bu altyapıyı kurmak istedi. Ama muhalefet bu projeyi engelledi. Gecikecek ama sonunda kurulacak, her ev fiber internet altyapısına kavuşmalı, kavuşacak. Bu sayede, potansiyellerini değerlendirip yazılım adasına da dönüşebilir KKTC ve 1-2 milyar dolarlık yeni gelire kavuşabilir” dedi.