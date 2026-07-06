KKTC’ye uluslararası uçuş için ‘B’ formülü

Ferit PARLAK

ferit.parlak@dunya.com

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaş­tırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin en büyük özelleş­tirme projesi olan Ercan Ha­valimanı’ndaki sorunları ve havalimanını uluslararası statüye kavuşturmasıyla ilgi­li planlarını DÜNYA Gazetesi ile paylaştı. Ercan Havalima­nı’nın “kara nokta” statüsün­den kurtarılması için sürdü­rülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulunan Ba­kan Arıklı, “Ercan Havalima­nı’na, uluslararası doğrudan uçuşun, ambargo nedeniy­le gerçekleşmediği sanılıyor. Halbuki öyle değil. Ercan Ha­valimanı şu anda kara nokta olarak görülüyor. Yani ulusla­rarası havaalanları listesinde yok” dedi.

“Sigorta işi çözülürse rahat uçuş gerçekleşir”

Uluslararası Sivil Havacı­lık Örgütü (ICAO) tarafından dünya çapında uçuş emniye­tini ve güvenliğini sağlamak için belirlenen teknik stan­dartların ve tavsiye niteliğin­deki uygulamaların ve Ulus­lararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) kuralları­nın, siyasi olmadığının altını çizen Arıklı şöyle devam etti: “Dolayısıyla IKAO ve IA­TA'nın bu konuda herhangi bir yaptırımı falan yok. Bura­ya uçuş yapılamamasının se­bebi Ercan Havalimanı, kara nokta olduğu için Avrupa’dan kalkan uçak şirketleri sigor­ta kapsamına almıyor. Yani, ‘Siz nereye uçuyorsunuz’ so­rusuna yanıt ‘Ercan’ olunca, kodekse bakıyor ve kodekste olmadığını görüyor. Sonuç­ta, ‘Böyle bir yere uçamazsı­nız’ diyorlar. Kodekste olma­dığı için. Ama Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), burayı ‘Antalya B ve­ya Çukurova B limanı ilan edi­yorum ve benim sorumlulu­ğumda’ deyip listesini aldı­ğında, sigorta şirketleri de uçakları sigortalayabilecek­ler ve çok rahat uçuş gerçekle­şecek” şeklinde konuştu.

Bakan Arıklı, bu düzenle­menin egemenlikle hiçbir ilgi­si olmadığını, benzer uygula­maların Batum ve ABD-Mek­sika sınırındaki gibi onlarca örnekte bulunduğunu da be­lirtti.

Sivil Havacılık Dairesi’n­den gelen uzmanların eksik­likleri belirlediğine dikkat çeken Arıklı, “Ercan’ı incele­diler. Birkaç noktada eksik­likler tespit ettiler. Çünkü Si­vil Havacılık Genel Müdürlü­ğü’nün o kriterleri son derece ciddi ve uluslararası kabul gö­ren kriterler. O kriterlere uy­gun hale getirmemiz gereki­yor Ercan Havalimanı’nı” şeklinde konuştu. İngiltere merkezli uluslararası sertifi­ka kurumuyla da temasta ol­duklarını dile getiren Arıklı, “Onlar da gelip Ercan'ı ince­leyecekler ve hava uçuşlarına uygun belgesi sertifikası aldı­ğımız takdirde Avrupa mah­kemelerinde de hak arayabile­ceğiz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılayacağımızı düşünmü­yorum. Rum tarafı hemen her konuda olduğu gibi, bu konu­da da uluslararası girişimler­de bulunacaktır. Ama Ercan Havalimanı’na yapılacak olan uluslararası uçuşu hukuken engelleyebilecek herhangi bir argümanları yok ellerinde. Hele hele Türkiye Sivil Hava­cılık Genel Müdürlüğü, “Ben burayı tanıyorum” dediğinde herhangi bir sıkıntıyla karşı­laşmayacağız” ifadelerini kul­landı.

“Eksiklikler Türkiye’nin yardımıyla giderilecek”

Türkiye Sivil Havacılık Ge­nel Müdürlüğü’nden gelen yetkililerin Ercan’ı incele­diğine ve birkaç noktada ek­siklik tespit ettiğine vurgu yapan Arıklı, “Ercan’ın ulus­lararası kabul gören bu kri­terlere uyum sağlaması ge­rekiyor. Terminal (SMART) binasındaki eksiklikler Tür­kiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından tamamlanacak. Meteoroloji kulesi ve itfaiye araçları da yi­ne DHMİ ve yapımcı firma ta­rafından modernize edilecek. Güvenlik eksikliklerine yöne­lik tespit edilen açıklar gideri­lecek. Ve mevcut eski pist sö­külüp betonlanarak uzatıla­cak; bunun maliyetini KKTC hükümeti karşılayacak. Ayrı­ca yeni bir pist daha yapılarak toplamda iki pist ve genel ha­vacılık (özel uçuşlar) için ayrı bir alan oluşturulacak” dedi.

“Ercan, Mart 2027’ye yetişecek”

Türkiye Cumhuriyeti Cum­hurbaşkanlığının da katkısıy­la çalışmaların hızlandığını vurgulayan Bakan Arıklı, “10 Temmuz’da Türkiye Cumhur­başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, 20 Temmuz’da ise Cumhurbaşkanı’nın konuy­la ilgili brifing alması planla­nıyor. Hedef, projeyi gelecek yılın turizm sezonuna, ya­ni Mart 2027 sonuna yetiş­tirmek. Pist büyük ölçüde ta­mamlandı, SMART bina ve eski pistin yenilenme çalış­maları da hızlandı” açıklama­sı yaptı.

Arıklı, 2006 yılında Ba­kü-Ercan doğrudan uçuşla­rı yapıldığına da dikkat çeke­rek, “2006 yılında gidiş geliş­ler oldu. Çok ciddi bir baskı ve notalar geldi. Ama o notaların karşılığında herhangi bir yap­tırım olmadı. Orada iki sıkın­tımız vardı: Biri mali açıdan sürdürülebilir değildi. Çünkü her hafta öyle tarifeli sefer ya­pabilecek dolulukta yolcu ol­madı. İkincisi, Bakü’den kal­kan uçak şirketlerinin sigorta isteğine cevap veremedik” di­ye konuştu.

“Enerji ithalatı düşecek, turist mutlu olacak”

Hem vatandaşların ve misa­firlerin hayatını kolaylaştır­mak, hem de ekonomik sosyal ve hızlı ulaşım sağlayabilmek açısından toplu taşıma pro­jeleri geliştirdiklerine dikkat çeken Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü: “2 yıl çalıştık. Kı­sa sürede hayata geçireceğiz. Projenin hayata geçmesiyle, yılda yaklaşık, 300-350 mil­yon dolarlık akaryakıt ve mo­torlu araç ithalatı ciddi oran­da düşecek. Ayrıca toplu ta­şıma projesi, turizmin ülke geneline yayılmasına da kat­kı sunacak. Mevcut sistemde turistler, otellerinden dışarı­ya çıkmakta güçlük çekiyor.”

KKTC’de her geçen gün ar­tan araç sayısına bağlı olarak kazaların da arttığını belirten Arıklı, mevcut yolların araç trafiğini kaldıracak durumda olmadığını vurgulayan Arıklı, “Ayda yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 civarında aracın trafiğe katıldığını ve kayıtlı araç sayı­sının da 450 binlere ulaştığı­nı göz önünde bulundurursa­nız, mevcut yolların kapasite­sini istediğiniz kadar arttırın çözüm değil. Toplu taşıma ile bu sorunu da gidereceğimi­ze inanıyoruz” diye konuştu. Taksilerin çok pahalı olduğu­na da dikkat çeken Arıklı, pro­je hayata geçtiğinde, turistle­rin ülkenin her yerine çok ra­hat seyahat edebileceğini ve üniversite öğrencilerinin de bu kolaylıktan çok büyük öl­çüde fayda sağlayacağını dile getirdi.

“Fiyatlar yüksek, gece yarısına bilet aldım”

Bakan Arıklı, uçak bileti fiyatlarını düşürmek için çabaladıklarını vurguladı. Milli bir havayoluna sahip olmadıkları için fiyatları kontrol edemediklerini, özellikle hafta sonları ve özel günlerde bilet fiyatlarının çok yükseldiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Ankara dönüşü için bilet baktığını, akşam saatlerindeki uçaklarda fiyatın 23 bin 500 liraya çıkması nedeniyle, gece yarısı uçağı için 13 bin 500 liradan bilet aldığına dikkat çekti. Fiyatların turistleri, öğrencileri, asker ailelerini olumsuz etkilediğini de dile getirdi.

“KKTC’yi yazılım adası yapabiliriz”

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’yi yazılım adası yapabileceklerini söyledi. Arıklı, “23 üniversitesi ve doğal potansiyeli buna izin veriyor. Bunun için altyapınız olması gerekiyor. Türk Telekom gönüllü olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın da yönlendirmesiyle, kendi parasıyla bu altyapıyı kurmak istedi. Ama muhalefet bu projeyi engelledi. Gecikecek ama sonunda kurulacak, her ev fiber internet altyapısına kavuşmalı, kavuşacak. Bu sayede, potansiyellerini değerlendirip yazılım adasına da dönüşebilir KKTC ve 1-2 milyar dolarlık yeni gelire kavuşabilir” dedi.