Klima bakım talepleri, artan sıcaklıklarla tavan yaptı

Online hizmet platformu Armut.com, hava sıcaklarının yükselmesiyle birlikte artan klima bakım taleplerini inceledi. Bu yıl klima montaj ve bakım taleplerinde büyük artış yaşanırken, benzer yoğunluk Romanya’da yaşanıyor.

Araştırmaya göre, 2019 ve 2020 yıllarının mayıs ayında klima bakım ve montaj hizmetlerinde talepler artış gösterirken, bu sene ise aynı talepler, havaların haziran ayında ısınmasıyla yükselişe geçti. Verilere göre 2021 yılı Haziran ayında klima bakım hizmetinde yüzde 154, klima montaj hizmetinde yüzde 116, klima servisi hizmetinde yüzde 289 ve klima tamiri hizmetinde ise yüzde 257 oranında artış yaşandı.

Talep; montajda yüzde 458, tamirde yüzde 454 arttı

Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya, Mısır, Suudi Arabistan ve İngiltere’de global markası HomeRun ile hizmet veren Armut.com, sıcaklıkların Balkan ülkelerinde de Türkiye’yle eş zamanlı olarak yükselmesiyle birlikte talep artışı yaşayan hizmetleri inceledi. Homerun.ro verilerine göre, Romanya'da önceki yıllarda klima hizmetleri taleplerinde temmuz ayında yoğunluk yaşanırken bu sene ise haziran ayında yükseliş gösterdi. Romanya’da klima montaj talepleri yüzde 480, klima tamiri talepleri ise yüzde 454 oranında arttı.