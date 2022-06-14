Klima ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli soğuk sulu soğutma ve iklimlendirme cihazlarının ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, gümrük tarife pozisyonunda; "yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)" adıyla kayıtlı ürününün Çin menşeli olanlarının ithalatına ilişkin bir süredir devam eden nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, söz konusu ürünün ithalatına uygulanan mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Kurul, ürüne uygulanan dampinge karşı önlemin; Çin'de yerleşik Chongqing Midea General Refrigeration Equipment Co. Ltd. şirketinden yapılan ithalatına CIF bedelinin %36.63'ü, bu ülkeden yapılan diğer ithalata da CIF bedelinin %49.64'ü oranında yeniden düzenlenerek devam etmesine karar verdi.