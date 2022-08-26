KMTSO Başkanı Balcıoğlu: Yükleme krizi için harekete geçildi

Ali ESKALEN / KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, pamuk ve iplik sektöründeki yükleme krizinin çözümü için harekete geçildiğini söyledi.

Uzun yıllardır iplik sektöründe çözülemeyen yükleme gecikmelerinin bu yıl kabul edilebilir toleransların çok dışına çıktığını belirten Balcıoğlu, şunları kaydetti:

“İplik sektörümüzde bu konudan ciddi anlamda zarar gördü. Odamızda İplik üreticileri yaptığımız görüşme sonrasında ortaya çıkan mutabakatla odalar borsalar birliği, ihracatçı birlikleri ile ortak hareket ederek konuyu ticaret bakanlığımıza taşıdık. Ticaret bakanlığımız konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki ilgili büyükelçiliğimize İle gerekli girişimleri başlatmış olup süreç devam etmektedir. Amerikan Büyükelçiliği Tarım ve Ticaret Ataşeliği ile Ticaret Bakanlığımız vasıtası ile konu gündeme getirilmiş çözüm önerileri üzerine çalışmalarımız hızla devam ediyor. Son olarak, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hatay’da gündeme getirdiğimiz ve destekleri ile uluslararası pamuk ticaretindeki düzenleyici kuruluşlara Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli uyarıların yapılması ve sektör tarafından gelen çözüm önerilerinin iletilmesi ile ilgili süreç için odamız tarafından gerekli doküman ve bilgiler sağlanmış olup yol haritası çizilmiş ve harekete geçilmiştir. İlgili arkadaşlara böyle güzel bir haberi vermekten mutluluk duyarız. İnşallah daha güzel gelişmeleri de sizlere aktaracağız.”