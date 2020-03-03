KMTSO'da hedef pazarlar tanıtıldı

03 Mart 2020

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) şehrin küresel pazarlardaki konumunu gücendirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, İhracat Destek Ofisi’nin açılışını yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı işbirliği ile hedef ülkelerin pazarlarının tanıtımını yaptı.

KMTSO toplantı salonunda, KMTSO Başkanı Serdar Zabun’un katılımı ile yapılan toplantıda, üyelerinin hedef pazarlara girişleriyle ilgili bilgilendirilmeleri, söz konusu pazarlardaki iş yapma kültürü ve dış ticaret mevzuatı hakkında doğrudan fikir sahibi olmaları amacıyla ABD, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Polonya, Ukrayna gibi hedef pazarlarda daha önce görev yapmış ticaret müşavirleri ve ticaret ataşeleri sunumlar eşliğinde bilgi ve görüşlerini aktardı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, küresel ekonomik duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı. Zabun konuşmasında şöyle konuştu: “ABD, Çin ve AB gibi dev ekonomilerin gümrük duvarlarını yükseltmesi ile patlak veren ticaret savaşları, artık aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülkeyi de etkisi altına almış durumda bulunmaktadır. Dünya ekonomisinin ticaret savaşları ile zorlu bir döneme girdiği küresel konjonktürde, daha fazla ihracat ve daha sürdürülebilir büyüme hedefiyle dış pazarlarda konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk şirketler bir yandan yeni dönemin kodlarını çözmeye uğraşırken, diğer yandan gerileyen iç talep baskısı altında üretime devam etmeye çalışıyor. Dolayısıyla dünya ticaretindeki yerini kaybetmek istemeyen, iç piyasadaki durgunluğu aşmaya çalışan şirketler için ihracat her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir.”

İhracatını artırmak isteyen Oda üyelerine desteklerinin artacağını ifade eden Zabun, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni dönemde ihracatını artırmak isteyen şirketlerimize rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimizi artırmak adına yeni bir çalışma başlatarak ihracat destek ofisimizi kurduk. Başta KOBİ’ler olmak üzere hiç ihracat yapmamış veya düzenli ihracatı bulunmayan ihracatçı şirketlerin yeni dönemde odaklanması gereken pazarları, bu pazarlarda dikkat edilmesi gereken noktalar, en çok talep edilen ürün grupları gibi ileri düzey desteklerimizle ihracattaki rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz.