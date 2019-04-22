KOBİ dışı firmalara TL kredi kullandırımı başlıyor

22 Nisan 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TL ile ihracat yapan KOBİ'lere TL kredi imkanı sağlayan Eximbank'ın KOBİ dışı firmalara da TL kredi kullandırmaya bugün başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Pekcan, "KOBİ dışı firmalar için; bir yıl vadeli, TCMB günlük ağırlıklı ortalama fonlama faizi baz alınarak belirlenecek faiz oranı ile 6 ayda bir faiz ödemeli olarak, daha önce Nisan ayında başlayacağımızı duyurduğumuz yeni kredi programı 22 Nisan 2019 itibarıyla devreye alınacaktır" dedi.

Pekcan, Eximbank'ın bu imkanının yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Eximbank KOBİ'lere 2017 yılında 2.1 milyar lira, 2018 yılında ise 7.7 milyar lira olmak üzere toplamda yaklaşık 10 milyar lira ilave kredi desteği sağladı. Pekcan, desteğin 2019 yılında artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Reuters