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KOBİ tanımı değişti kapsam genişledi

KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.

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ANKARA

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.

Buna göre mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 milyon liraya çıkarıldı. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 25 milyon liradan 50 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmelerde ise 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı. Bu işletmelerdeki çalışan sayısı sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mikro işletmelerde 10, küçük işletmelerde 50, orta işletmelerde ise 250 kişilik çalışan sınırı bulunuyor.

Bazı devlet desteklerinden işletmeler bulundukları sınıflara göre yararlanabiliyor.

"Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için yapıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlemeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İşletmelerimizin iş hacimleri genişledi. Ciro ve bilançoları arttı. Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gittik.” dedi.

İşletmelerden de tanım güncellemesi yönünde talepler geldiğine işaret eden Varank, başta KOSGEB destekleri olmak üzere diğer devlet teşviklerinden de yararlanan işletme sayısında artış olacağının altını çizdi.

Yazılı açıklamada, TÜİK’in 2021 yılında yayınladığı KOBİ istatistiklerine göre Türkiye’de 3 milyon 427 bin 891 işletme olduğu 3 milyon 419 bin 773 olan KOBİ sayısının yapılan düzenlemeyle KOBİ sayısının 2 bin 44 işletme artarak 3 milyon 427 bin 891’e ulaşacağı belirtildi.

18 Mart günlü Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle yeni KOBİ mali sınıflaması şöyle:

KOBİ                                                                    ÇALIŞAN SAYISI                            MALİ KRİTER

MİKRO İŞLETME:                                             10’dan az çalışan                             5 milyon TL                        

KÜÇÜK İŞLETME:                                            50’den az çalışan                             50 milyon TL

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME:               250’den az çalışan                           250 milyon TL