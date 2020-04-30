“KOBİ tanımı güncellensin daha fazla firma destek alsın”

30 Nisan 2020

DÜNYA

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, KOBİ niteliğindeki firmaların içinden geçilen bu süreçten en çok ve en olumsuz etkilenen kesim olduğunu belirtti. KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te çalışan sayıları aynı kalmak şartıyla, işletme tanımlarında ciro bazında yeni düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Küpeli, “KOBİ yönetmeliğinde mikro işletme firma tanımındaki yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço rakamının 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, küçük işletme rakamının 25 milyon TL’den 40 milyon TL’ye ve orta büyüklükteki işletmelere ilişkin rakamının ise 125 milyon TL’den 200 milyon TL’ye çıkartılması gerekiyor” diye konuştu. Böylece çok daha fazla KOBİ’nin, devlet desteklerinden yararlanma imkânı bulup az da olsa nefes alabileceğine vurgu yapan Küpeli, “Bu limitlere takıldığı için desteklerden faydalanamayan işletmelerimiz var. Düzenlemenin hayata geçmesiyle KOSGEB desteklerinden daha fazla firmamızın da yararlanmasını sağlamış oluruz. Bu düzenlemenin yapılması sanayimize katkı sağlayacaktır” dedi.

Küpeli, bu salgın döneminde özellikle bazı sektörlerdeki yatırımın ve yatırımcının korunması gereken bir döneme girdiğimizi aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomide belirsizliğin her geçen gün giderek büyümekte olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Böyle bir dönemde ülkemizin geleceği açısından önem taşıyan bazı sektörlerdeki yeni yatırımları teşvik edecek ve bu alanda ülkemizi dünyada öne çıkaracak yatırımların daha fazla yapılmasını sağlamak için Yatırım Teşvik mevzuatında yeni düzenlemeler yapılmalı.” Küpeli, “Bu kapsamda NACE Kodu’na göre havacılık, ilaç, sağlık, savunma sanayi, beyaz eşya, otomotiv, raylı sistemler, robotik, bilişim, otomasyon gibi yüksek teknoloji sektörlerinin, orta-yüksek teknoloji sektörleri ile sadece gıda sanayiinde seçilmiş bazı alt dallardaki yatırımlar ile OSB’lerde yapılacak tüm yeni yatırımlara daha önce 90’lı yıllarda uygulanan ve çok başarılı bir etki gösteren makine alımlarındaki KDV+10 puan desteği tekrar acilen geri getirilmelidir” diye konuştu.

Ek olarak belirtilen bu sektörlerde OSB’lerde yapılacak yeni yatırımlar için belli sayının üstünde istihdam sağlaması ve bunun korunması şartıyla işletme dönemindeki elektrik ve doğalgaz gibi enerji tüketim bedellerinin sektörün önemine göre belirli süreler için devlet tarafından karşılanmasının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Küpeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sanayicimizin yatırım yapma isteğini artırmamız gerekir. Ne kadar fazla yeni sanayi yatırımı yapılması sağlanırsa, o kadar hızla bu krizi atlatır ve işsizliğe çare üretiriz. Bu dönemde yatırım yapan firmaların KDV alacakları çok daha hızlı firmalara nakit olarak ödenmeli, buna ilişkin prosedürler basitleştirilmeli veya firma tercihine göre mahsuplaşma işlemleri çok daha hızlı tamamlanmalıdır.”

“Tüm sektörler 'mücbir sebep'e girsin"

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, koranavirüs pandemisi ortaya çıktıktan sonra, ilk olarak bu salgından ciddi oranda etkilendiği göz önünde bulundurulan bazı sektörlerin mücbir sebep kapsamına aldığına dikkat çekti. Küpali, “Ancak görüldüğü gibi salgının etkisi iş yaşamında sadece bazı sektörleri etkilemenin çoktan dışına çıkmış durumda. Tüm sektörler bu salgıdan çok ciddi oranda etkileniyor. O yüzden devletimizden en önemli beklentimiz tüm sektörleri mücbir sebep kapsamına almasıdır. Devlet tarafından sağlanan tüm desteklerin sektörel ayrım yapılmadan tüm sektörlere eşit biçimde uygulanmasını bekliyoruz. Uygulamadaki gecikmeler her geçen gün bazı sektörlerde geri dönülemez hasarlara ve işletme kayıplarına yol açacaktır. Devletimizin bundan önce olduğu gibi, bu konuda da gereken adımları atarak, tüm sektörleri mücbir sebep kapsamına alacağına inanıyoruz” diye konuştu.