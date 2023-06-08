KOBİ Yatırım Bankası ile kolay finansman imkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabineyi açıklamasının ardından gelecek dönemde Türkiye ekonomisi, sanayisi, teknoloji ve iş dünyası açısından hangi adımların atılacağına yönelik ilk mesaj görevi devralan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Kacır, Türkiye Yüzyılı'nı, "Tam Bağımsız Türkiye" anlayışıyla "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla inşa etmek için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Genç girişimcilere kolaylık

Buna göre, yeni dönemde sanayide stratejik alanlarda yüksek katma değeri ön plana alan yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesi öncelikli hedef olacak.

Bakanlık, "Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye" vizyonu ve "Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı" oluşturma misyonuyla yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin üretimlerini devam ettirmeleri için gerekli tüm destekler kapsamlı ve süratli şekilde devreye alınacak. Yenilikçi, orta yüksek ve yüksek teknoloji firmalarına hizmet vermek üzere bir KOBİ Yatırım Bankası kurulacak.

KOBİ'lerin finansmana erişimleri daha da kolaylaştırılacak, bu çerçevede uygun koşullarda krediler artırılacak. Gençleri girişimci yapabilmek için finansal desteklerin yanında girişimciliği özendirecek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak eğitim ve etkinliklere destek sağlanacak.2028'e kadar 5 ülkede Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak. Model Fabrikalar sanayinin yoğunlaştığı 14 ilde yaygınlaştırılacak. Küresel rekabetteki konumu güçlendirmek için AR-GE harcamalarının milli gelire oranının yüzde 2'ye taşınması hedefleniyor.

Ülke, Küresel Yenilik Endeksi'nde ilk 20'ye taşınacak. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer alınması hedeflenirken, ekosistemden 15 Turcorn (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Türk şirketi) ve 5 Decacorn (değeri 10 milyar doları geçen şirket) çıkarılacak.

Bilişim sektöründeki start-up firmalarının ürün ve hizmetlerini kolaylıkla pazarlamalarına yönelik 2028'e kadar 5 ülkede Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak. Türkiye'yi "yeni nesil elektrikli otomobil üssü" haline getirme hedefi doğrultusunda, yerli otomobil Togg'un seri üretimi yıllar içinde artırılarak 2030'da 1 milyon araca çıkarılacak. Elektrikli araç stoğunun 2 milyonu, şarj istasyonu sayısının da 200 bini aşması sağlanacak.Batarya modül ve paketiyle alt komponentler geliştirilerek batarya üretim yatırımları tamamlanacak. Ülkede bir "Batarya test merkezi" kurulması teşvik edilecek.

Dijital dönüşümle imalat sanayi güçlendirilecek

Yeni dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmek için sanayinin teknolojik dönüşümünün sağlanması, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırarak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda dijitalleşmeyle gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik gelişiminin sağlanması için çalışmalar yürütülecek. Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla imalat sanayinin rekabet gücü artırılacak