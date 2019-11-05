KOBİ’ler 'bi tıkla' sınırları aşıyor
KOBİ’ler ihracatın kolay yolunu keşfetti,sosyal ticareti sınır ötesine taşıdı. Facebook platformlarında işletmeci hesabı açan KOBİ’lerin yüzde 89’u yurtdışına açılırken, müşterileri ülke nufüsunu aştı, dünyaçapında 135 milyon kişiye ulaştı.
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