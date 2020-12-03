“KOBİ’ler dijital dönüşüm için hızlı hareket etmeli"

AHMET USMAN - NİHAT DELİBAŞI

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup tarafından düzenlenen ve DÜNYA’nın canlı yayın sponsoru olduğu 4. Ege Ekonomik Forum’un üçüncü günü “Ekonominin Lokomotifi: KOBİ’ler ve Esnaf” ve “Değişim İçin Geri Dönüşüm” başlıklı oturumlarla devam etti. İlk oturumda KOBİ’lerin dijital değişim ve dönüşüme adaptasyon konusunda daha hızlı hareket etmeleri gerektiği dile getirilirken, ikinci oturumun konuşmacıları hem bütçe hem de çevre açısından döngüsel ekonominin öneminin arttığına dikkat çektiler.

İlk oturumda İzmir Esnaf Sanatkar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte önemli mesafeler alındığını belirterek, “Dijital dönüşüm sürecinden geçiş yenilenmeyi zorunlu kılıyor. Tüm toplum kesimlerinin bunu okuması, anlaması ve uyum sağlaması lazım. Pandemi, esnaf camiasının değişim ve dönüşüm sürecine darbe vurdu. Salgın önlemleriyle yüzde 24’ün üzerinde küçülen hizmetler sektörünün durumu esnafımızı yansıtıyor. Ortak akılla esnafa sahip çıkılması gereken bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

"KOBİ’lerin en büyük ihtiyacı çeviklik"

Yeni Asır Gazetesi Ekonomi Yazarı Gonca Elibol, KOBİ’lerin en büyük avantajının sürece hızlı adaptasyon olduğunu ifade ederken, Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Dijital Dönüşüm ve Girişim Bankacılığı Direktörü Nurullah Beyter, pandemi sürecinin başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin sürekliliğini tehdit ettiğini ifade etti. Beyter, “KOBİ’lerin en büyük ihtiyacı çeviklik. Bunun da yöntemi dijital dönüşüm. Pandemi sonrası dönemde dijital çalışma oranı yüzde 50’yi bulacak. Bu süreçte devlete, teknoloji kurumlarına görev düşüyor. Ama en büyük görev bu sürecin takipçisi olacak KOBİ’lerin” diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal ise, yaşanan dönüşümün pandemi ile hızlandığını kaydetti. İşletmelere finansal okuryazarlık benzeri dönüşüm okuryazarlığı hizmeti verilmesi çağrısında bulunan Uysal, “Dijital dönüşümle birlikte bilgiye sahip olma ve bilginin kullanımı öne çıktı. Ayrıca döngüsel ekonomiyi esas almak gerekiyor. Zira, pandeminin ardından iklim krizi geliyor. KOBİ’ler büyükler karşısında ancak rasyonelleşerek rekabet edebilir. İşbirliklerini artırmak zorundalar” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da akademik kadroları KOBİ’lere danışmanlık yapmaya davet etti. İduğ, “Avrupa Birliği’nde KOBİ, yılda 5 danışmanlık hizmeti alabiliyor. Bizde sadece bir, o da parası varsa. Akademik kadroları, tez kitabı yazmak yerine KOBİ’lere danışmanlığa davet ediyoruz” diye konuştu. KOSGEB İzmir Müdürü Dr. Levent Arslan, girişimcilik eğitimlerini dijitale taşıdıklarını hatırlatarak, kadın girişimciliğine ayrı bir önem verdiklerini dile getirdi.

Döngüsel ekonomi hem çevre hem bütçe için kaçınılmaz

Forumun “Değişim İçin Geri Dönüşüm” başlıklı oturumunun moderatörlüğünü yapan Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım, iklim krizinin giderek derinleştiğine dikkat çekti, bunun hızını kesme noktasında döngüsel ekonominin ön plana çıktığını ifade etti. Döngüsel ekonomiden 2030’a kadar 4.5 trilyon dolarlık ek ekonomik fayda yaratılabileceğinin öngörüldüğünü anlatan Yıldırım, konunun çevre kadar bütçe açısından da önemli olduğunu vurguladı. Döngüsel ekonominin merkezinde plastiğin bulunduğunu dile getiren Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türkiye, yıllık 9-10 milyon tonluk plastik mamul üretimiyle Avrupa’da ikinci, dünyada altıncı sırada. Plastiğin hammaddesi ithal olduğu için geri dönüşüm sektörümüz açısından hayati önemde. Avrupa döngüsel ekonomiyi fırsat ve rekabet üstünlüğü olarak görüyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Biz, sektörümüze yatırım yapmak isteyenleri geri dönüşüm konusuna yönlendiriyoruz” diye konuştu.

Philip Morris Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş da İzmir’deki fabrikalarında 1990’lardan bu yana yaptıkları atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarıyla örnek olduklarını belirti. Altıntaş, tüketim atıklarıyla ilgili konularda iyileştirme sağlanması gerektiğini vurguladı. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Başkanı Ebru Dildar Edin, “Döngüsel ekonominin 2030’a kadar Avrupa’nın GSYH’na 82 milyar Euro'luk artış getireceği, 700 bin yeni istihdam sağlayacağı ve 1.8 trilyon Euro'luk ekonomik fayda yaratacağı öngörülüyor” derken, Yerli Yeşil Yeni Platformu Koordinatörü Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu da tüketici ve sanayici gibi yerel yönetimlerinin de geri dönüşüm konusundaki farkındalıklarının artırılması gerektiğini dile getirdi.