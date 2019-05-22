'KOBİ'ler dijital dönüşüme mutlaka uyum sağlamalı'

22 Mayıs 2019

Yıldız Doğruer YEMİŞ - KONYA

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ-TTO) Teknoloji Transfer Ofisi, KGTÜ-TAGSEM Sürekli Eğitim Merkezi, Konya Ticaret Odası ve Referans Ar-Ge işbirliğinde, Dijital dönüşüm konusunda uzman ve bu dönüşüm sürecine destek verebilecek firmaların katılımı ile "Dijital Dönüşümde Teknoloji Tedarikçileri Vizyon Semineri" yapıldı.

Seminerde konuşan Keresteci, Türkiye'nin Amerika, Çin, Japonya gibi teknoloji üreten ülkeler arasına girmesi gerektiğini ifade ederek, "KOBİ'lerin küresel ortama uyum sağlayabilmeleri için dijital dönüşüme uyum sağlamaları zorunluluk haline geldi. Dünyada e-ticaret önemli bir noktada. Ülke olarak her yıl e-ticaret oranımız yüzde 30 ‘luk bir büyüme sağlıyor. 2015 yılında 25 milyar TL olan e-ticaret 2019 yılında 50 milyar TL civarında olacak diye öngörülüyor. KOBİ'lerin ve genç girişimcilerin rekabet güçlerini artırmak için e-ticaret önemli bir fırsat” dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, dünya endüstri 5.0'a hazırlık yaparken, Türkiye'nin geçiş evresine yeterli adaptasyon sağlayamadığı için sancı yaşadığını söyledi. Ülke ekonomisinin geçmiş sanayi devrimlerinde gelişmelerinin gerisinde kaldığı ve gereken dijital dönüşümü sağlayamadığı için önemli fırsatlar kaçırdığını ifade eden Çökmüş, "Yeni sanayi devrimi ülkemiz insanının refahı açısından önemli. Ülke olarak küresel gelişmeleri ve kendi dinamiklerimizi analiz ederek etkili politikalar geliştirip uygulamalıyız” dedi.