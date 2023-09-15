"KOBİ’ler için e-tcaret bir fırsat"

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve ETİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Türkiye’nin küresel ticaret merkezlerinden biri Konya’dır açıklamasında bulunan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlayan e-ticaret bugün tüm dünyada yıldızı parlayan bir sektör haline gelmiştir.

Dünya genelinde pandeminin tetiklediği e-ticaretin girdiği hızlı büyüme sürecinde ülkemizde firmalarımızın da göstermiş olduğu refleks bizleri mutlu etmektedir" dedi. 2022 sonu itibariyle 5,5 trilyon doları geçen dünya e-ticaret hacminin 2023’te 7 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü belirten Öztürk, “Bu rakamlarla birlikte; dünyada yapılan on-line alışverişin büyüklüğünü baz alırsak sınır ötesi e-ticaret olarak adlandırılan e-ihracatın önemi de ortaya çıkmaktadır. Özellikle KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini, pazar paylarını ve kurumsallaşma düzeylerini artırma noktasında e-ticaretin bir fırsat olduğunu düşünmekte, firmalarımızın küresel pazarlarda söz sahibi olmaları için de önemli bir araç olarak görmekteyiz" dedi.