KOBİ'ler İçin İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı Malatya'da düzenlendi

Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, iş insanları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, KOBİ'lerin ülke ekonomisinin itici gücü olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin risklere hazırlıklı olmasına ve riskleri değerlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Sönmez, TÜRKONFED'in bu kritik ihtiyaca yanıt vermek için kapsayıcı işbirlikleriyle değer odaklı çalıştığını belirtti.

İnsan odaklı üretim anlayışı çerçevesinde üretim, tedarik zincirleri ve rekabet bütünlüğünün yeniden kurgulandığını aktaran Sönmez, sürdürülebilir kalkınmanın itiş gücü olarak Anadolu'nun ve KOBİ'lerin potansiyeline odaklandıklarını aktardı.

Sönmez, "Son 10 yılda istihdam artışının yüzde 66'sını oluşturan KOBİ'lerimizin yüksek teknoloji kullanımıyla yüksek katma değer üretmesi, ihracat gücünün artması aynı zamanda refahın toplumsal tabana yayılmasını da sağlayacaktır." dedi.

FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,8'inin KOBİ olduğuna dikkati çeken Açık, "KOBİ'ler istihdamın yüzde 72'sini, ülke cirosunun yüzde 50'sini oluşturmakta. KOBİ'lere yönelik yapılacak eğitim tüm toplumu etkileyecektir, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.