KOBİ'ler için yerli derecelendirme kuruluşu geliyor

18 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ertem, TRT Haber'de yaptığı konuşmada, daha önce açılmasının planlandığı duyurulan kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili detaylı bilgi verdi. Ertem, "KOBİ'leri değerlendirecek bir tür kredi derecelendirme kuruluşu kuruyoruz. Devletin değil özel sektörün yapacağı derecelendirme kuruluşu seçimlerden hemen sonra devreye girecek" diye konuştu. Ertem, "Bu derecelendirme kuruluşu zamanla uluslararası bir kuruluş olarak faaliyet gösterecek. Bu kuruluş bankaların kredi verebilmesini rahatlatacak, faizlerdeki köpüğü alacak" bilgilerini paylaştı.

Ertem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta yeni hükümet yapısını açıklayacağını duyurdu.

Cemil Ertem, "Bugün ve yarın Hazine ihaleleri var, onların da olumlu geçeceğini düşünüyorum" dedi. Seçimlerden sonra OHAL'in kalkacağını belirten Ertem, bunun piyasalara olumlu yansıyacağını söyledi.

Kaynak: Reuters