KOBİ’ler yeşil dönüşümü risk olarak görmüyor

Hüseyin GÖKÇE

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği ve Akbank ile birlikte yürüttüğü “KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüm” projesini tamamladı.

Bu kapsamda 7 ay önce başlatılan ve 7 ilde gerçekleştirilen çalıştayların sonuçları, “Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler” adıyla raporlaştırıldı.

TÜRKONFED Akademik Danışmanı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu’nun kaleme aldığı raporda, 2021 yılı Aralık ayı ile 2021 Temmuz arasında 350 KOBİ’nin yeşil dönüşüme bakışı ve bu konudaki hazırlıkları ölçüldü. Ayrıca, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü’nün hazırladığı 10 maddelik düşük karbon ekonomisine geçiş için yol haritası da belirlendi.

Raporun tanıtımı için TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez’in de katıldığı bir toplantı düzenlendi. Sönmez, gelinen noktada yeşil dönüşümde eksiklik olmakla birlikte, potansiyel ve imkanların da bulunduğunu bildirdi. Uzun süredir yaşanan küresel krizin KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü etkilediğinin altını çizen Sönmez, “Bu etki bizi yavaşlatmamalı” diye konuştu.

Yeşil dönüşümün, insanlar, kurumlar ve politika yapıcıların oluşturduğu sağlam bir zincire bağlı olduğuna değinen Sönmez, bunun en önemli halkasını da KOBİ’lerin oluşturduğunu dile getirdi.

KAS Türkiye Temsilcisi Walter Glos, yeşil dönüşümün Türk şirketlerinin Avrupa pazarında rekabet gücünü artırmaları açısından büyük fırsat olduğunu kaydetti ve bunun aynı zamanda Avrupa’ya entegrasyon sürecinde de önemli bir katkı sağladığını bildirdi.

“Akbank’tan 2030 yılına kadar 200 milyar lira finansman”

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ’lerin Sınırda Karbon Düzenlemesiyle karşılaşacakları riskleri fırsata çevirmesi için harekete geçtiklerini bildirdi. Bu kapsamda Akbank olarak 2030 yılına kadar 200 milyar liralık bir fon kullandırmayı öngördüklerini ifade eden Oğuz, projeyi de bu doğrultuda desteklediklerini anlattı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü de yeşil dönüşümün KOBİ’ler açısından önemini içeren bir değerlendirme yaptı.

Ankete katılan işletmelerin yüzde 64’ünün AB’ye ihracat yaptığını aktaran Ünlü, yüzde 18’inin ise cirosunun yarısından fazlasını AB ülkelerinden sağladığını vurguladı. Ünlü’nün verdiği bilgilere göre firmaların yüzde 65’i Avrupa Yeşil Mutabakatını fırsat olarak görüyor, risk olarak görenlerin oranı ise yüzde 8 seviyesinde. Katılımcıların yüzde 5’i ise konu hakkında fikri olmadığını beyan etti.

Firmaların yüzde 40’ı yeşil dönüşüme ilişkin danışmanlık ihtiyacı olduğunu belirtirken, yüzde 39’u finansman olanakları ve tavsiyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Firmaların yüzde 77’si karbon ayak izini ölçtürmediğini söylerken, yüzde 497u sınırda karbon vergisi düzenlemesinden etkileneceğini dile getirdi.

Öte yandan projeyi destekleyen kurumlar Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nde de bir araya geldiler. Yeşil dönüşüme ilişkin riskler, fırsatlar ve beklentilerin ele alındığı zirvede, DÜNYA Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde “KOBİ’ler için Sürdürülebilir Yol Haritaları” tartışıldı. Panelde, Ticaret Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bürokratları, iş insanları ve EBRD temsilcisi yer aldı.

Bunun öncesinde, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut konuştu.