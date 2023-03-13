KOBİ’lere 1 milyon TL faizsiz kredi

Sanayi sitelerinde üst yapılara sağladıkları destek oranını yüzde 70'ten yüzde 100'e çıkardıklarına işaret eden Varank, " Zarar gören sanayi bölgeleri ve fabrikaların yeniden inşasından bölgedeki yatırımları korumaya, KOBİ’lerimize özel desteklerden bölgesel kalkınmaya kadar bir dizi eylem planını devreye alıyoruz.

Bu kapsamda depremden zarar gören imalat sanayisi işletmelerimize yönelik, KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni devreye alıyoruz. İşletmenin büyüklüğüne göre, 1 milyon liraya kadar faizsiz ve ilk yılı geri ödemesiz KOSGEB kredisi vereceğiz. Ayrıca, bölgedeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçlarını siliyoruz" diye konuştu.