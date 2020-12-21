KOBİ'lere 300 milyon dolarlık Hızlı Destek Kredisi

Dünya Bankası, COVID-19 döneminde küçük işletmelerin kapanmasının önlenmesi ve istihdamın korunması amacıyla KOSGEB kanalıyla Türkiye’deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi uygulayacak.



KOSGEB tarafından uygulanacak 300 milyon dolarlık proje kapsamında; imalat şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan diğer yenilikçi genç şirketler için geri ödenebilir destek finansmanı sağlayarak işletmelere ve çalışanlarına yardımcı olunacak.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, hazırlanan yeni projenin COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacağı belirtildi.



Açıklamada, KOSGEB tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki Türkiye’deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesinin; imalat şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan diğer yenilikçi genç şirketler için geri ödenebilir destek finansmanı sağlayarak işletmelere ve çalışanlarına yardımcı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, mikro işletmelerin kriz patlak vermeden önce de kredi kısıtlamaları yaşadığı ve finansmana erişimin kötüleştiği kaydedilerek, “Yeterli düzeyde ve zamanında destek sağlanmadığında, çok sayıda yoksul ve kırılgan hanehalklarının geçimlerinin bağlı olduğu bu işletmeler kalıcı olarak kapanma riski ile karşı karşıya kalacak ve istihdamı tehdit ederek hızlı bir ekonomik toparlanma beklentisini tehlikeye atacaktır” ifadeleri kullanıldı.



Projenin özellikle kadınlara ait işletmeler üzerinde yoğunlaştığı bildirilerek, “Büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen üç stratejik alan üzerinde odaklanan 2018-2023 Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile de uyumludur” denildi.

Kouame: İşletmelerin sürdürülebilirliği amaçlanıyor



Projeye ilişkin açıklama yapan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, Dünya Bankası’nın COVID-19 ile ilgili çalışma yaparken, ülkelerin COVID-19 salgınının acil etkilerine cevap verme aşamasında ve dayanıklı bir toparlanma sürecinin temellerini atarken gelecekte işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine ve istihdam yaratmaya yönelik koşulların korunmasının amaçladığını bildirdi.



Kouame, “Dünya Bankası, bu çerçeve ile tutarlı bir şekilde, Türkiye’deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır” dedi.



Slavova: İstihdamın yüzde 40’ını sağlayan mikro ve küçük işletmeler kullanacak



Dünya Bankası Baş Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri Stefka Slavova , proje kapsamında sağlanan Dünya Bankası finansmanın Türkiye’de yoksul ve yoksulluk sınırındaki hanehalkları için ana istihdam kaynağını oluşturan ve imalat sektöründeki istihdamın yüzde 40’tan fazlasını sağlayan mikro ve küçük işletmelerin kullanacağını belirtti.



Cuevas: Mikro işletmeler krizde ayakta kalmak için desteğe ihtiyaç duyuyor



Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri P. Facundo Cuevas da “Bu Mikro ve Küçük İşletmeler COVID-19’un sebep olduğu devam etmekte olan sağlık ve ekonomi krizinden özellikle olumsuz etkilenmiştir ve bu kriz karşısında ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyaç duymaktadırlar” diye konuştu.



Kimler yararlanabilecek?



Buna göre proje, COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenen ancak finansal açıdan sürdürülebilir durumda bulunan ve geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak için finansmana erişebilmeleri halinde krizden ayakta kalarak çıkmaları muhtemel yenilikçi genç şirketler dahil olmak üzere uygun KOBİ’lere performansa dayalı geri ödenebilir destek şeklinde finansman sağlayacak.