KOBİ’lere 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli ‘Nefes’ kredisi

Küçük ve orta boy iş­letmelerin (KOBİ) finansman sıkıntı­nı çözmek için Türkiye Oda­lar ve Borsalar Birliği (TOBB) KGF ve bankalar işbirliğinde 'Nefes Kredisi' uygulaması­nı hayata geçiriyor. KOBİ’le­re destek olmak için TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar TOBB Nefes Kredi­si’ne imza attılar. Kredi baş­vuruları 8-9 Temmuz tarihi itibariyle başlıyor.

Kredilere yüzde 80 kefalet sağlanacak

TOBB’a bağlı oda-bor­sa üyesi şirketler TOBB Ne­fes Kredisi başvurularını Zi­raat Bankası, Halkbank, Va­kıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredi­lere yüzde 80 oranında kefa­let sağlayacak. Bu yeni TOBB Nefes Kredisi’nden bir fir­ma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Türkiye’de şu an ticari kre­dide yüzde 56-57 seviyesinin altında kredi bulunmazken, TOBB Nefes Kredisi’nin faiz maliyetinin mevcut ticari fa­izlerden çok daha düşük ola­cağı belirtiliyor.

“Amaç sıkıntıları hafifletmek”

Türkiye Odalar ve Bor­salar Birliği (TOBB) Başka­nı Rifat Hisarcıklıoğlu, KO­Bİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana eri­şim olduğunu söyledi. Hisar­cıklıoğlu şöyle devam etti: “KOBİ kredilerinin reel ola­rak artmaması firmaların iş­letme sermayelerini azaltı­yor. Nakit ve mal akışının ya­vaşlamasına, ekonominin daralmasına neden oluyor. Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıyor ve yüksek enflasyonla müca­deleyi güçleştiriyor. Burada­ki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ’lere destek ol­mak üzere TOBB, Kredi Ga­ranti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Kobilere uygun koşullarda finansman deste­ği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi’ni gele­cek hafta içinde başlatıyoruz. TOBB’a bağlı oda-borsa üye­si tüm şirketlerimiz başvura­bilir. Kredi Garanti Fonu’nun ve katılan tüm bankaların yö­neticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşek­kür ediyorum” dedi.

Özegen: 558 bin firmaya kefil olduk

Kredi Garanti Fonu Yöne­tim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise KGF olarak şu ana kadar yaklaşık 1,5 trilyon li­ralık krediye kefalet verdik­lerini açıkladı. 558 bin firma­ya kefil olduklarını vurgula­yan Özegen, “KGF dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş. TOBB başta olmak üzere, KOSGEB ve 29 paydaş bankanın ortak olduğu bir ya­pıdan oluşuyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına des­tek vermek için yeni uygula­maya alacağımız TOBB Ne­fes Kredisi’nde KGF olarak öz kaynak desteğimizle kredile­re kefil olacağız. Kefalet ora­nımız yüzde 80 olacak’’ ifade­lerini kullandı.

Nefes Kredisi’nin özellikleri

* Kimler başvurabilir?

TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

* Kredi limiti

TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

* Ödeme koşulları

Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

* Krediyi hangi banka verecek?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.