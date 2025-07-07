KOBİ’lere 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli ‘Nefes’ kredisi
TOBB, KOBİ’lere destek olmak amacıyla KGF ve bankalar işbirliğinde “Nefes Kredisi” uygulaması başlattı. 8-9 Temmuz'da başvuruların yapılacağı TOBB Nefes Kredisi’nde azami limit 2,5 milyon TL olacak. Krediler 6 ay ödemesiz en fazla 36 ay vadeli alınabilecek.
Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) finansman sıkıntını çözmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) KGF ve bankalar işbirliğinde 'Nefes Kredisi' uygulamasını hayata geçiriyor. KOBİ’lere destek olmak için TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar TOBB Nefes Kredisi’ne imza attılar. Kredi başvuruları 8-9 Temmuz tarihi itibariyle başlıyor.
Kredilere yüzde 80 kefalet sağlanacak
TOBB’a bağlı oda-borsa üyesi şirketler TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak. Bu yeni TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.
Türkiye’de şu an ticari kredide yüzde 56-57 seviyesinin altında kredi bulunmazken, TOBB Nefes Kredisi’nin faiz maliyetinin mevcut ticari faizlerden çok daha düşük olacağı belirtiliyor.
“Amaç sıkıntıları hafifletmek”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması firmaların işletme sermayelerini azaltıyor. Nakit ve mal akışının yavaşlamasına, ekonominin daralmasına neden oluyor. Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıyor ve yüksek enflasyonla mücadeleyi güçleştiriyor. Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ’lere destek olmak üzere TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Kobilere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi’ni gelecek hafta içinde başlatıyoruz. TOBB’a bağlı oda-borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu’nun ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Özegen: 558 bin firmaya kefil olduk
Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise KGF olarak şu ana kadar yaklaşık 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdiklerini açıkladı. 558 bin firmaya kefil olduklarını vurgulayan Özegen, “KGF dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş. TOBB başta olmak üzere, KOSGEB ve 29 paydaş bankanın ortak olduğu bir yapıdan oluşuyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermek için yeni uygulamaya alacağımız TOBB Nefes Kredisi’nde KGF olarak öz kaynak desteğimizle kredilere kefil olacağız. Kefalet oranımız yüzde 80 olacak’’ ifadelerini kullandı.
Nefes Kredisi’nin özellikleri
* Kimler başvurabilir?
TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.
* Kredi limiti
TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.
* Ödeme koşulları
Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.
* Krediyi hangi banka verecek?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.