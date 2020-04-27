KOBİ'lere 6 milyar liralık 'nefes' daha

27 Nisan 2020

DÜNYA - ANKARA



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) son 3 yıldır finansman sıkıntısı çekilen dönemlerde bankalardaki mevduatı karşılığında kullandırdığı nefes kredisinin 7’ncisini 6 milyar liralık kredi hedefiyle Denizbank ile başlattı. Kamu bankalarının iki hafta sonra dahil olacağı 7’nci etap nefes kredisi kapsamında illere göre değişen üst limit 50 bin TL ile 100 bin TL arasında olacak.

7’nci Nefes Kredisi tanıtım toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs sebebiyle daha önce eşi benzeri görülmemiş bir duruma şahitlik edildiğini belirterek, Türkiye’de sağlık alanında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Salgının ekonomik boyutunun da çok önemli olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bir çok küçük işletmenin haftalardır kapalı olduğunu, ihracatta, üretimde ve hizmetlerde ciddi sorunlar yaşandığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelere, özellikle kamu bankaları tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başladığını hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, bu zor dönemin kısa vadede atlatılacağına inandığını bildirdi.

Üst limit 100 bin lira, ödemeler 2021'de



-Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler yararlanabilecek

-TOBB’dan alınacak e-belge ile Denizbank şubelerine başvurulacak

-Şubelerdeki yığılma azalınca kamu bankaları da devreye girecek

-Yıllık faiz yüzde 7.5 olacak

-Üst limit 100 bin lira

-Geri ödemeler 2021 yılında başlayacak

-Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.





Salgın sonrası küresel ekonominin yeni bir hâl alacağına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu,iş yapma biçimlerinin değişeceğini ve rekabetin kızışacağını söyledi.

Özel sektörün yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlara aktardıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak en büyük sorun olan finansmanda ellerini taşın altına koymaya karar verdiklerini anlattı.



TOBB Nefes Kredini yeniden devreye aldıklarını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm kaynaklarını üyelerin emrine verdiklerini belirtti.



Proje le kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi kullandırılacağı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştükten sonra konuyu Denizbank’a açtıklarını ve bankanın kabul ettiğini dile getirdi. Kamu bankalarının da 2 hafta sonra projeye dahil olabileceklerini belirttiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, ödemelerin 2021 yılında başlayacağını ve 12 taksit olacağını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının son bölümünde desteğinden dolayı Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e teşekkür etti.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise TOBB yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmadıklarını ve 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Koronavirüsle mücadelenin zirveye çıktığı hassas dönemde KOBİ’lerin büyük fedakarlıkta bulunarak kepenk kapattığına dikkat çeken Ateş, şunları söyledi:

“Birçok tezgâh, dükkân, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen TOBB Nefes Kredisini hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz.”