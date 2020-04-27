KOBİ'lere 6 milyar liralık 'nefes'

27 Nisan 2020

ANKARA (DÜNYA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) son 3 yıldır finansman sıkıntısı çekilen dönemlerde bankalardaki mevduatı karşılığında kullandırdığı nefes kredisinin 7’ncisini 6 milyar liralık kredi hedefiyle Denizbank ile başlattı.



Kamu bankalarının iki hafta sonra dahil olacağı 7’nci etap nefes kredisi kapsamında illere göre değişen üst limit 50 bin TL ile 100 bin TL arasında olacak.

7’nci Nefes Kredisi tanıtım toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs sebebiyle daha önce eşi benzeri görülmemiş bir duruma şahitlik edildiğini belirterek, Türkiye’de sağlık alanında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Salgının ekonomik boyutunun da çok önemli olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bir çok küçük işletmenin haftalardır kapalı olduğunu, ihracatta, üretimde ve hizmetlerde ciddi sorunlar yaşandığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelere, özellikle kamu bankaları tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başladığını hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, bu zor dönemin kısa vadede atlatılacağına inandığını bildirdi.



Salgın sonrası küresel ekonominin yeni bir hâl alacağına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu,iş yapma biçimlerinin değişeceğini ve rekabetin kızışacağını söyledi.

Özel sektörün yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlara aktardıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak en büyük sorun olan finansmanda ellerini taşın altına koymaya karar verdiklerini anlattı.



TOBB Nefes Kredini yeniden devreye aldıklarını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm kaynaklarını üyelerin emrine verdiklerini belirtti.



Proje le kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi kullandırılacağı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştükten sonra konuyu Denizbank’a açtıklarını ve bankanın kabul ettiğini dile getirdi. Kamu bankalarının da 2 hafta sonra projeye dahil olabileceklerini belirttiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, ödemelerin 2021 yılında başlayacağını ve 12 taksit olacağını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının son bölümünde desteğinden dolayı Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e teşekkür etti.

Üst limit 100 bin lira, ödemeler 2021'de



-Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler yararlanabilecek

-TOBB’dan alınacak e-belge ile Denizbank şubelerine başvurulacak

-Şubelerdeki yığılma azalınca kamu bankaları da devreye girecek

-Yıllık faiz yüzde 7.5 olacak

-Üst limit 100 bin lira

-Geri ödemeler 2021 yılında başlayacak

-Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

“KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise TOBB yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmadıklarını ve 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Koronavirüsle mücadelenin zirveye çıktığı hassas dönemde KOBİ’lerin büyük fedakarlıkta bulunarak kepenk kapattığına dikkat çeken Ateş, şunları söyledi:

“Birçok tezgâh, dükkân, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen TOBB Nefes Kredisini hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz.”





İnternet üzerinden KGF bilgilendirme semineri düzenlendi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KGF Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz ve KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in katılımıyla, internet üzerinden KGF bilgilendirme semineri düzenlendi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Salgın sürecinde 120 bin firmaya 108 milyar lira tahsis edildi



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm oda ve borsalardan gelen sorunları Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere yetkililere aktardıklarını belirterek, temel amacın işletmelerin ayakta kalarak çalışmaya devam etmesi olduğunu vurguladı. KGF destekleri kapsamında bugüne kadar 120 bin firmaya 108 milyar liralık kredi tahsisi yapıldığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, bunların yüzde 96’sının da KOBİ olduğunu anlattı.

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz:

Vergi, prim borcu yoktur yazısı aranmayacak

KGF Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, koronavirüsün kritik bir hal aldığını belirterek, bu dönemde özellikle finansmana erişimin zorlaştığını bildirdi. Yavuz, KGF aracılığıyla uygulanan destek paketlerinde sektörel ayrım yapılmadığı bilgisini verirken, bu destekler için vergi ve prim borcu yoktur yazısı aranmayacağını kaydetti.

KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz:

Onay için bekleyen kredi yok



KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, KGF’nin koronavirüs sürecinde işletmelere sağladığı destekler hakkında bilgi yanı sıra gelen şikayet ve soruları da cevaplandırdı. Akdeniz, KGF sistemini gün içinde bankaların kullandığını, kendilerinin ise akşam 22:00’dan başlamak üzere değerlendirme yaptıklarını vurguladı. Akdeniz, gelen başvuruları bekletmeden 24 saat içinde onayladıklarını anlattı. KGF’nin bugüne kadar toplam 412 milyar liralık kredi hacmi oluşturduğunu ifade eden Akdeniz, koronavirüs sürecinde ilk kez bireysel kredileri de kapsama alarak 4 milyona yakın bireysel müşteriye kefalet verdiklerini kaydetti.

İŞE DEVAM PAKETİ



Toplam kefalet: 120 milyar TL

Başvuran şirket: 142 bin

Başvurulan kredi: 106 miyar TL

Bankalardan KGF’ye iletilen başvuru: 126 bin 796

Bankalardan gelen başvuru tutarı: 93 milyar 644 milyon TL

Bugün kadar kullandırılan kredi: 79 milyar 65 milyon TL

OPERASYONEL GİDER PAKETİ (OPEX)

Toplam kefalet: 16 milyar TL

Toplam kredi: 20 milyar TL

Başvuran işletme ve kredi: 8 bin 813 işletme, 5 milyar 688 milyon TL kredi

Bugüne kadar kullandırılan: 6 bin 600 işletmeye 4 milyar 143 milyon TL

ÇEK ÖDEME DESTEĞİ

Toplam kefalet:8 milyar TL

Toplam kredi:10 milyar TL

Toplam başvuru: 11 bin 125 işletme, 5 milyar 320 milyon TL

Bankalardan KGF onayına gönderilen: 9 bin 290 işletmeye 4 milyar 294 milyar TL

Bugüne kadar kullanılan: 6 bin 221 firma, 3 milyar 7 milyon TL

BİREYSEL KREDİ KEFALETİ

Toplam kefalet: 41 milyar TL

Kredi büyüklüğü: 50 milyar TL

Başvuru: 5.3 milyon kişi, 29 milyar TL

Bankalardan KGF’ye gönderilen: 4 milyon 407 bin kişi, 24 milyar 997 milyon TL

Bugüne kadar kullandırılan: 2 milyon 988 bin kişiye, 16.6 milyar TL.

EXIMBANK DESTEĞİ



Toplam kefalet: 20 milyar lira

Kredi: 23 milyar lira



Eximbank İhracat Stok Finansmanı (Yeni kredi)

Kefalet: 10 milyar TL

Kredi: 12 milyar TL

Vade:12 vade, tek ödeme.



Halkbank - Küçük İşletme Cansuyu Kredisi (Yeni kredi)



Kefalet: 3 milyar TL

Kredi: 3 milyar 750 milyon TL

Faiz: Yüzde 7.5, işletme başına 75 bin liraya kadar kullandırılacak.