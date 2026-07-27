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KOBİ’lere 850 bin Euro’ya kadar bütçe

KOBİ’ler için yeni AR-GE destekleri devreye alındı. Toplam bütçesi 4 milyon Euro olan Eurostars-3 çağrısı ile ortak projelere 850 bin Euro’ya, TEYDEB programlarında ise proje başına 20 milyon liraya kadar destek verilecek.

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KOBİ’lere 850 bin Euro’ya kadar bütçe

KOBİ'ler, ulusal ve ulus­lararası çağrılarla ye­ni ürün geliştirmesi ve mevcut ürünlerini iyileştirme­si için teşvik edilecek. Türki­ye'deki kuruluşların uluslara­rası araştırma ve yenilik işbir­liklerine katılımını artırmak amacıyla "Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı/Euros­tars-3 Programı"nın 2026 yılı ikinci çağrısı açıldı. Koordina­törü bir KOBİ olmak üzere, en az iki Eurostars üyesi ülkeden kuruluşun yer aldığı uluslarara­sı AR-GE projeleri aracılığıyla, kısa sürede piyasaya sürülebi­lecek ürün, süreç ya da hizme­tin geliştirilmesi önem taşıyor. Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, yükseköğ­retim kurumları, kamu araştır­ma merkez ve enstitüleri, eği­tim ve araştırma hastaneleri ile araştırma altyapıları başvura­bilecek. Aynı uluslararası pro­jede Türkiye'den birden faz­la kuruluşun bulunması halin­de, Türk ortaklar ayrı ayrı değil, birlikte tek bir ulusal ön proje ve ikinci aşama proje başvuru­su yapacak.

Başvurular 10 Eylül’de başlıyor

Toplam bütçesi 4 milyon Euro olan çağrıda, her bir Türk proje ortağının bütçesi 600 bin Euroyu geçemeyecek. Türki­ye'den birden fazla kurum veya kuruluşun ortak başvurusunda ise toplam proje bütçesi en fazla 850 bin Euro olabilecek.

Sermaye şirketi olmayan ku­rumların bütçe payı, toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini ve 300 bin Euroyu aşamayacak. Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. Destek oranı büyük öl­çekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olarak uygulanacak. Kamu idareleri, özel bütçeli idareler, vakıf üni­versiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu araştır­ma merkez ve enstitüleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.

Çağrıya uluslararası başvu­rular, 10 Eylül'de sona erecek.

Ulusal ön proje başvuruları da 24 Eylül'de tamamlanacak. Uluslararası değerlendirmede kabul edilen projeler yeniden ulusal hakem değerlendirmesi­ne alınmayacak.

İlk 5 projeye yüzde 75 destek

Öte yandan, TÜBİTAK Tek­noloji ve Yenilik Destek Prog­ramları Başkanlığınca (TEY­DEB) yürütülen Sanayi AR-GE Destek ile KOBİ AR-GE Baş­langıç Destek programları kap­samında başvurular alınma­ya başlandı. Yeni dönemde Sa­nayi AR-GE Destek Programı kapsamında uygulanacak des­tek oranı, firmanın desteklenen proje sayısına göre kademeli belirlenecek. Firmaların des­teklenen ilk 5 projesinde destek oranı yüzde 75, 6'ncı ve sonraki projelerinde yüzde 60 olacak. Her iki durumda da proje başı­na verilecek hibe desteği en faz­la 20 milyon lira olarak uygula­nacak.

Çağrıya en fazla 24 ay süre­li projeler sunulabilecek. Pro­totip veya klinik test gibi proje çıktısının ticari ürüne dönüş­mesi için gereken çalışmalar nedeniyle projenin bu sürede tamamlanamaması durumun­da destek süresi, değerlendir­me sonucunda bir defaya mah­sus olmak üzere en fazla yüzde 50 artırılabilecek. Toplam süre 36 ayı geçemeyecek. Başvuru­lar yalnızca KOBİ niteliğindeki sermaye şirketleri tarafından yapılabilecek. Sanayi AR-GE Destek Programı için proje baş­vuruları 26 Ekim'de sona ere­cek. KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'nın çağrı ka­panış tarihi ise 11 Kasım olarak belirlendi.

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