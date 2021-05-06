KOBİ'lere dijitalleşmede 'akıllı' destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, işini dijitale taşımak isteyen KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin sergileneceği, bu konuda rehberlik ve eğitimlerin sağlanacağı Akıllı KOBİ platformunun ilk fazını hayata geçirdi.

Platform üzerinden KOBİ’ler ürün ve hizmet geliştiricileriyle iletişim kurabilecek, görüş ve önerilerini iletebilecek ve bu konuda hazırlanan eğitimlere ulaşabilecekler.

Bugün başlayan projenin ilk fazında, dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketlerin, ürün ve hizmetlerini platformun web sitesinde yayında olan form ile kaydetmeleri bekleniyor. Kayıtlar tamamlanıp, KOBİ’lere sunulacak ürün ve hizmetler sınıflandırıldıktan sonra platform Haziran ayında, KOBİ’lerin erişimine açılacak.

Tedarikçilerle buluşma noktası olacak

TOBB ve Visa'dan konuyla ilgili yapılan ortak açıklamaya göre, KOBİ’ler Akıllı KOBİ platformu üzerinden muhasebeden insan kaynaklarına, web sitesi tasarımından online rezervasyona kadar geniş bir yelpazede, yurt genelindeki tedarikçilerin ürünlerine avantajlı koşullarla ulaşarak, bu hizmetleri uygun ödeme koşullarıyla ve Visa işbirliğiyle sunulacak kampanyalarla satın alabilecekler. Platformda KOBİ’lerin dijital olgunluk seviyeleri tespit edilerek buna uygun yönlendirmeler de yapılabilecek. Ayrıca KOBİ’ler, yıl içinde düzenlenecek sanal fuarlarda da bir araya gelerek vizyon turu yapabilecekler.

Öte yansadan Akıllı KOBİ platformunda küçük işletmelerin ödeme kabul sistemleri konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için özel bir “Ödemeler Dünyası” sekmesi de hazırlandı. Ödeme yöntemleri, kart kabul altyapısı, ticari ve bireysel kartlar, bu kartların çeşitleri ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç listesi oluşturmak için yönlendirmelerin de bulunduğu bölümde kartlı ödeme almak ve yapmak ile ilgili sorular yanıt buluyor.

Dijitalleşme desteği de yer alıyor

Visa’nın, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteği ile hayata geçirdiği "İşimi Yönetebiliyorum" projesinin eğitim içerikleri de Platformun Akıllı Akademi bölümünde yer alacak. KOBİ’ler “pandemide risk yönetimi”, “tedarik zinciri yönetimi”, “iş sürekliliği ve acil durum planı” gibi konuları içeren "İşimi Yönetebiliyorum" online eğitimlerine ücretsiz olarak katılabilecek. "İşimi Yönetebiliyorum" kapsamında dijitalleşme eğitimlerini bitiren ve belirli kriterleri tamamlayan KOBİ’lere dijitalleşme desteği de verilecek.

“Dijitalleşme araçlarını tek bir çatı altında sunuyoruz”

Dijitalleşmenin KOBİ’ler için kaçınılmaz bir durum olduğunu vurgulayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Teknoloji her geçen sene hızlanarak gelişiyor. Bu gelişim beraberinde iş yapma şekillerimizde değişikliğe yol açıyor. Değişimden en çok etkilenen kesim de KOBİ’ler. Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’ler 11,5 milyon istihdam sağlıyor, 5,8 Trilyon TL ciro gerçekleştiriyorlar. Ekonomimiz içerisinde bu kadar önemli bir paya sahip olunca, KOBİ’lerin dijitalleşmesi de Birliğimizin önemli çalışma gündemlerinden bir tanesini oluşturuyor.” dedi.

KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik birçok projenin bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu “KOBİ’lerin dijitalleşmesine ilişkin çalışmalarımız esnasında sahada önemli bir eksiklik tespit ettik. Dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketler ile dijitalleşmek isteyen KOBİ’ler arasında bir iletişim kopukluğu var. Dijitalleşmek isteyen KOBİ’ler çözüme, çözüm sunan şirketler ise KOBİ’lere ulaşmakta zorluklar yaşıyorlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve dijitalleşme konusunda tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplamak üzere Visa ile birlikte Akıllı KOBİ projesini geliştirdik. Buradan KOBİ’ler için bir dijitalleşme ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca tüm yıl boyunca KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik etkinlikler ile bu dönüşümü desteklemek üzere faaliyetler gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, “Ekonomilerde hayati bir ağırlığa sahip olan KOBİ’lere faaliyetlerini sağlıklı biçimde yürütebilmeleri amacıyla Visa olarak global ölçekte destek veriyoruz. Türkiye’de de başta İşimi Yönetebiliyorum projemiz olmak üzere bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bugün TOBB ile birlikte duyurduğumuz Akıllı KOBİ platformu bu çalışmalarımız arasında öne çıkanlardan." ifadelerini kullandı.