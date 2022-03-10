KOBİ’lere indirimli akaryakıt son buluyor

Merve YİĞİTCAN

İşletme maliyetleri her geçen gün ağırlaşan şirketlere bir kötü haber de akaryakıt dağıtım şirketlerinden geldi. Sözleşmeli akaryakıt alımlarında KOBİ’lere uygulanan iskontolu satışlarda, indirim oranları yüzde 5’lerden yüzde 1-2’lere düşürülürken, bazı firmalarda da iskonto tamamen kalkıyor. Özellikle dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde KOBİ’lerin yoğun olarak kullandığı, ‘taşıt tanıma’ olarak da bilinen iskontolu satış avantajının ortadan kalkacak olması KOBİ’lere yeni bir maliyet daha oluşturuyor. Reel sektör temsilcileri, eşel mobil sistemiyle akaryakıtta bir ÖTV düzenlemesi talep ediyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, akaryakıt dağıtım şirketlerinden anlaşmalı firmalara gönderilen yazıda, sözleşmelerde yapılacak değişikliğe kar marjlarında yüzde 50’yi bulan erime gerekçe olarak gösterildi. Büyük bir akaryakıt dağıtım şirketinden firmalara gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

“Sübvanse edemiyoruz”

“Değerli müşterimiz; bildiğiniz üzere, içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullar sebebi ile, 2021 yılının son çeyreğinden itibaren akaryakıt fiyatlarının yükseldiği bir dönem yaşanmaktadır. Dünyadaki petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan ani ve beklenmedik yükseliş ve dalgalanmalar bu durumun en büyük etkeni olmuştur. Şirketimizce iş bu ekonomik koşullara rağmen siz müşterilerimizin çalışma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmaması için gerekli tüm fedakârlık gösterilmiş ve anılan koşullar şirketimizce uzun bir süre sübvanse edilmiştir. Ancak gelinen noktada iş bu şartların sürdürülebilmesi imkânsız hale gelmiş ve çalışma şartlarımızda 16.12.2021 tarihi itibari ile değişiklik yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İş bu zorunluluk Şirketimiz ’in 09.12.2021 tarihli yazısı ile tarafınıza bildirilmiştir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar her ne kadar sona ermiş olsa da, döviz kurlarının gelmiş olduğu seviye, petrol fiyatlarının artmaya devam etmesi ve yeni ÖTV düzenlemeleri neticesinde pompa perakende satış fiyatlarında artış devam etmiş ve son 4 aylık sürede fiyatlar yüzde 100’e yakın artmıştır. İş bu ekonomik koşullar kar marjlarında bugüne kadar yaşanmamış düşüşleri de beraberinde getirmiştir. Şöyle ki; sizlere 2021 yılının Aralık ayında yapmış olduğumuz bildirim döneminde Toplam Dağıtım Marjı yüzdesel olarak yüzde 20 civarı gerilemişken, bugün itibari ile, iş bu düşüş oranı yüzde 50’ye ulaşmıştır. Bu olumsuz durum neticesinde, üzülerek belirtmek isteriz ki, sözleşmelerimizde yer alan ilgili hükümlere bağlı olarak 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketinize uygulanan yeni koşullar 15.03.2022 tarihi itibari ile faturalarınıza yansıtılacaktır. Belirtmek isteriz ki; söz konusu yeni ticari koşullar mevcut ekonomik koşullar içerisinde sizlere sunabileceğimiz en iyi ve en verimli koşullardır.”