KOBİ’lere kredi ayrıcalığı piyasaları ciddi rahatlatır
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ekonomi Şurası’nda krediye erişim sorununun özellikle KOBİ’ler üzerinde ağır baskı oluşturduğunu belirterek, “Aylık kredi büyüme sınırından muafiyet ve ticari kredi kartlarına esneklik getirilmeli. Bu piyasaya nefes aldırır, makro dengeleri de bozmaz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmada, ekonomideki en büyük sıkıntının krediye erişim olduğunu söyledi. Küresel ticarette yaşanan daralmanın etkilerini reel sektörün yoğun şekilde hissettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, özellikle KOBİ’lerin yüksek faiz ve kredi kısıtlamalarıyla mücadele ettiğini vurguladı. “Bu işletmelerin sayısı fazla ama toplam kredi hacmindeki payları küçük. Bu nedenle pozitif ayrımcılık uygulanmalı” diyen TOBB Başkanı, kredi genişlemesinin KOBİ’ler için serbest bırakılmasının piyasaları rahatlatacağını ifade etti.
Anadolu’da firmaları bire bir dinlediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim” diyerek finansman sorununun ekonominin geneline yayıldığını dile getirdi. KOBİ’lerin finansmana ulaşamadığı bir ortamda ticaretin durma noktasına geldiğini, ödemelerin aksadığını ve büyümenin ivme kaybettiğini ifade etti. “Kredi büyüme sınırının dışında tutulmaları, ticari kredi kartlarının bu kapsama alınmaması, piyasa için ciddi bir rahatlama sağlar” dedi.
“İhracat kredileri 65 milyar dolara çıkmalı”
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında küresel rekabetin giderek sertleştiğine dikkat çekerek ihracatçılar için destek çağrısını yineledi. “Türk lirasının reel değer artışını telafi edebilmek için ihracat reeskont kredilerindeki artışa devam edilmeli” diyen Hisarcıklıoğlu, hedefin üç aylık ihracat tutarı olan 65 milyar dolara ulaşmak olduğunu belirtti. ABD-Çin ticaret savaşının ardından Çin’in fazlalık mallarını farklı pazarlara yönlendireceğini hatırlatan TOBB Başkanı, “Bu durum Türkiye için risk ve fırsatı birlikte barındırıyor. Proaktif olunmalı” diye konuştu.
“Emek yoğun sektörler için alarm zili çalıyor”
Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlerin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu alanlara özel teşvikler verilmesini istedi. “Pandemi dönemindeki kısa çalışma ödeneği benzeri destekler yeniden devreye alınmalı” diyen TOBB Başkanı, rekabet gücünün korunması için hızlı aksiyon çağrısında bulundu. “Dünde kalmış küresel düzenlemelere saplanmamalıyız, ihracata proaktif destekler şart” ifadelerini kullandı.
Finansal sıkışıklık geçici
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, finansal piyasalardaki geçici sıkışıklığın yakında sona ereceğini belirterek, “Selektif adımlarla yeni ve daha istikrarlı bir döneme geçeceğiz” mesajı verdi. Yılmaz, "Son dönemlerde yaşanan sıkıntıları arbartmamak gerekli. Bunlar geçici. Göstergelerle bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte ben çok farklı bir finnansal ortamın oluşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Reel sektörün krediler ve kredi maliyetleri konusunu gündeme getirdiğini ve yaşadığı sorunları ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konudaki temel yaklaşımımız şu; programımızın ana çerçevesini bozmadan, ana istikametimizi hiçbir şekilde zaafa uğratmadan reel sektörümüzün taleplerine her zaman duyarlı hareket edeceğimizi bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.