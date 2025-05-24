KOBİ’lere kredi ayrıcalığı piyasaları ciddi rahatlatır

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Başka­nı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler’de düzenle­nen Türkiye Ekonomi Şurası’n­da yaptığı konuşmada, ekonomi­deki en büyük sıkıntının krediye erişim olduğunu söyledi. Küresel ticarette yaşanan daralmanın et­kilerini reel sektörün yoğun şekil­de hissettiğini belirten Hisarcık­lıoğlu, özellikle KOBİ’lerin yük­sek faiz ve kredi kısıtlamalarıyla mücadele ettiğini vurguladı. “Bu işletmelerin sayısı fazla ama top­lam kredi hacmindeki payları kü­çük. Bu nedenle pozitif ayrımcılık uygulanmalı” diyen TOBB Başka­nı, kredi genişlemesinin KOBİ’ler için serbest bırakılmasının piya­saları rahatlatacağını ifade etti.

Anadolu’da firmaları bire bir dinlediğini söyleyen Hisarcık­lıoğlu, “Gördüğüm en büyük sı­kıntı krediye erişim” diyerek fi­nansman sorununun ekonominin geneline yayıldığını dile getirdi. KOBİ’lerin finansmana ulaşa­madığı bir ortamda ticaretin dur­ma noktasına geldiğini, ödemele­rin aksadığını ve büyümenin iv­me kaybettiğini ifade etti. “Kredi büyüme sınırının dışında tutul­maları, ticari kredi kartlarının bu kapsama alınmaması, piyasa için ciddi bir rahatlama sağlar” dedi.

“İhracat kredileri 65 milyar dolara çıkmalı”

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında küresel rekabetin giderek sertleş­tiğine dikkat çekerek ihracatçı­lar için destek çağrısını yineledi. “Türk lirasının reel değer artışını telafi edebilmek için ihracat re­eskont kredilerindeki artışa de­vam edilmeli” diyen Hisarcıklıoğ­lu, hedefin üç aylık ihracat tutarı olan 65 milyar dolara ulaşmak ol­duğunu belirtti. ABD-Çin ticaret savaşının ardından Çin’in fazlalık mallarını farklı pazarlara yönlen­direceğini hatırlatan TOBB Baş­kanı, “Bu durum Türkiye için risk ve fırsatı birlikte barındırıyor. Proaktif olunmalı” diye konuştu.

“Emek yoğun sektörler için alarm zili çalıyor”

Başta tekstil ve hazır giyim ol­mak üzere emek yoğun sektörle­rin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten Hisarcık­lıoğlu, bu alanlara özel teşvikler verilmesini istedi. “Pandemi dö­nemindeki kısa çalışma ödeneği benzeri destekler yeniden dev­reye alınmalı” diyen TOBB Baş­kanı, rekabet gücünün korunma­sı için hızlı aksiyon çağrısında bulundu. “Dünde kalmış küresel düzenlemelere saplanmamalı­yız, ihracata proaktif destekler şart” ifadelerini kullandı.

Finansal sıkışıklık geçici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, finansal piyasalardaki geçici sıkışıklığın yakında sona ereceğini belirterek, “Selektif adımlarla yeni ve daha istikrarlı bir döneme geçeceğiz” mesajı verdi. Yılmaz, "Son dönemlerde yaşanan sıkıntıları arbartmamak gerekli. Bunlar geçici. Göstergelerle bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte ben çok farklı bir finnansal ortamın oluşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Reel sektörün krediler ve kredi maliyetleri konusunu gündeme getirdiğini ve yaşadığı sorunları ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konudaki temel yaklaşımımız şu; programımızın ana çerçevesini bozmadan, ana istikametimizi hiçbir şekilde zaafa uğratmadan reel sektörümüzün taleplerine her zaman duyarlı hareket edeceğimizi bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.