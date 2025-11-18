KOBİ’lere musluk açıldı: İşletme başına 1,5 milyon liralık Nefes Kredisi

KOBİ’lere yeni bir TOBB Nefes Kredisi fırsatı geliyor. Türkiye Oda­lar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların el ele vermesiyle, KOBİ’lere destek olmak için 2 Ekim 2025 tarihinde başlatı­lan 25 milyar Türk Lirası tuta­rındaki ikinci TOBB Nefes Kre­disi’nin kredi hacmi 50 milyar Türk Lirası’na yükseltildi. İş dünyasının yoğun talebi sonra­sında TOBB’un girişimleri so­nucu artırılan Nefes Kredisi’ne başvurular yarın itibariyle baş­layacak. Krediye TOBB’a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

6 ay ödemesiz 36 ay vadeli

İşletmeler, TOBB Nefes Kre­disi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, De­nizbank, Garanti Bankası, Ak­bank, Yap Kredi ve Ziraat Ka­tılım şubelerine yapabilecek. Artırılan kredi hacminde mev­cut koşullar aynen devam ede­cek. Bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kre­diler, 6 ay anapara ödemesiz şe­kilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 fa­izle kullandırılacak. Temmuz ayında verilen ilk TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmış­tı. Böylece TOBB Nefes Kredi­si ile bu yıl KOBİ’lere sağlanan toplam destek 80 milyar Türk Lirası’na ulaşmış olacak.

“Amaç çarkların dönmesini sağlamak”

KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başka­nı Rifat Hisarcıklıoğlu, sürek­li vurguladığı gibi işletmelerin en önemli probleminin finans­mana erişim olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırı­yor. Böyle bir dönemde KOBİ’le­rimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanın­da durup çarkların dönmesini sağlamak” şeklinde konuştu. Temmuz ayında birinci Nefes Kredisi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu sözle­rini şöyle sürdürdü: “KOBİ’leri­mize 30 milyar TL destek sağla­dık. İkinci Nefes Kredisi’ne ise 2 Ekim tarihinde başladık. Bu pa­ketten şu an itibariyle 20 bin ci­varında firmamız yararlandı. 25 milyar Türk Lirası büyüklüğün­deki kredi hacmi dolmak üzere. Oda-borsa başkanlarımız ve iş dünyamızdan gelen yoğun ta­lep üzerine kredi tutarının ar­tırılması yönündeki beklen­timizi ilgili makamlara ilettik. Yaptığımız girişimler sonucu kredi hacmi 50 Milyar Türk Li­rası’na yükseltildi. Böylece sa­dece 2025 yılı içerisinde TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ’lere sağ­ladığımız destek 80 milyar Türk Lirası’na ulaşmış olacak. Kre­di Garanti Fonu Yönetim Kuru­lu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm banka yöneticileri­ne verdikleri destek ve katkılar­dan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ’lerimizin doğru zaman­da ve uygun maliyetlerle finans­mana ulaşması; daha fazla yatı­rım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir eko­nomi demektir” dedi.

“Üyelerimiz için önemli bir imkan”

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, TOBB Nefes Kredisinin üçüncü paketinde önemli bir genişleme yapıldığını belirterek, toplam kredi hacminin 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildiğini duyurdu. Ekonomik dalgalanmaların işletmeler üzerindeki baskısını azaltmayı hedefleyen Nefes Kredisinin, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme şartlarıyla KOBİ’ler için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Kuzu, özellikle finansmana erişimde zorluk yaşayan işletmelerin bu paketle ciddi bir rahatlama sağlayacağını vurguladı. STSO olarak üyelerin ihtiyaçlarını yakından izlediklerini Kuzu, ekonomik canlılığın korunması ve işletmelerin ayakta kalması için finansmana erişimin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Kuzu, “Bu kapsamda yaptığımız girişimlerin sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Üyelerimiz için önemli bir imkan daha sağlanmış oldu” paylaşımını yaptı.

“Sadece üretim değil, yeşil dönüşümde de destek şart”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Ekonomide hem küresel hem de ulusal anlamda zor zamanlardan geçiriyoruz. Ekonomisi KOBİ’lere dayanan bir ülkeyseniz, üreten ve ihraç eden bir ülkeyseniz, küresel rekabet için, daha sonra KOBİ’leri yeni çağa adapte edebilmek için finansman en önemli ihtiyaç haline geliyor. KOBİ’ler sadece üretimlerini devam ettirebilmek için değil, yatırım projelerinin devamından yeşil ve dijital dönüşüme, işletme giderlerinden yatırımlara kadar sayısız konuda desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçları karşılamak bir KOBİ için kolay değil. Bu anlamda işletmelerimize bir nefes olan TOBB Nefes Kredisinin, ikinci bir paketle kredi hacminin yükseltilmesi KOBİ’lerimize gerçekten nefes olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’lerin ulaşılabilir kredi ihtiyacını kalıcı olarak çözecek”

Yeni limitle ilgili iş dünyası da görüşlerini DÜNYA’ya bildirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul iş dünyamızı, hacmi 50 milyar liraya çıkarılan TOBB Nefes Kredisi için 19 Kasım’dan itibaren anlaşmalı bankalara başvurmaya çağırıyorum. TOBB Nefes Kredisi’nde hacmin artırılması, finansmana erişim sağlayamayan KOBİ’lere makul faizli kredi imkanıyla bir ‘can simidi’ oldu. Bu kredi mekanizmasının KOBİ’lerin uygun ve ulaşılabilir kredi ihtiyacını kalıcı olarak çözecek, işletmelerimizi finansal açıdan rahatlatacak uygulamaların başlangıcı olmasını umuyoruz. TOBB Nefes Kredisi mekanizmasının, dezenflasyon sürecinde finansman koşulları normale dönene kadar devam etmesine, hatta süreklilik arz eden bir yapıya kavuşmasına büyük ihtiyaç bulunuyor. Temmuz ayından bu yana TOBB Nefes Kredisi’nin iki etabına gösterilen yoğun ilgi de bu ihtiyaca işaret ediyor” dedi.

“Ekonomik daralmada işletmelere nefes olacak”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, finansal sıkıntıların arttığı bir dönemde KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Nefes Kredisi’nin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ünverdi, şu bilgileri aktardı: “TOBB, KGF ve bankaların ortak çalışmasıyla sağlanacak kredi paketinde; 24 aya kadar vadelerde faiz oranı yüzde 33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 olarak uygulanacak. Kredide 6 ay anapara ödemesiz dönem bulunacak ve toplam vade en fazla 36 ay olacak. Firmalar en çok 1,5 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Bu program kapsamında oluşturulan kredi hacmi 50 milyar TL’ye ulaşacak. Böylece yalnızca 2025 yılı içerisinde TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ’lere sağlanan toplam destek 80 milyar TL’ye çıkacak. Ekonomik daralmanın ve zorlukların yaşandığı bu süreçte söz konusu desteğin işletmelerimize önemli ölçüde nefes aldıracağına inanıyoruz.”

“Erişimi kolaylaştıran her adımı memnuniyetle karşılıyoruz”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya iş dünyası olarak uzun süredir altını çizdiğimiz en önemli mesele, KOBİ’lerimizin uygun maliyetli finansmana ulaşmakta yaşadığı güçlüklerdir. Kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, birçok işletmemizin yatırım, üretim ve nakit akışı süreçlerinde ciddi baskı oluşturmaktadır. Bu çerçevede, TOBB tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi programı KOBİ’lerimiz için hayati bir destek mekanizması olmuş; oda-borsa camiamızın yoğun talepleri doğrultusunda kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilmesi son derece kıymetli bir gelişme olmuştur. Sanayisi, üretim kapasitesi ve ihracat gücü yüksek olan şehrimizde KOBİ’lerimizin finansmana erişimde karşılaştığı her zorluk, ekonomik büyümenin hızını yavaşlatmaktadır. Bu nedenle, finansmana erişimi kolaylaştıran her adımı büyük bir memnuniyetle karşılıyor; bölgemiz ve ülkemiz adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Faizler düşerken biz niye sabit faizli kredi kullanıyoruz”

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “İlk paket, hem limit eksikliği hem de uygulamayla ilgili sorunlar nedeniyle çok fazla tabana yayılamadığı için reel sektör çok fazla ulaşamadı. Biz, 25 milyar TL’nin çok az olduğunu, en az 50 milyar TL tanımlanması gerektiğini belirttik. Çoğu banka şubesine birinci nefes kredisinde limit bile tanımlamadı. Dolayısıyla da mikro ve küçük işletmeler bundan da çok fazla faydalanamadı. Yükseltilmesi piyasa açısından olumlu. Daha önceki nefes kredilerinin dağılımına baktığımız zaman daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağırlıklı olarak fazla pay aldığını görüyoruz. Bu üçüncü paketteki 25 milyar TL’de biraz daha mikro ölçekli işletmelere ağırlık verilmesi piyasayı daha da rahatlatmış olur. Mikro işletmeler öz kaynak yetersizliği anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Maliyetlerde de bir değişiklik olmamış. Madem TCMB politika faizlerinde aşağı yönlü bir ivmelenme bekliyor, niye biz hala sabit faizli kredi kullanıyoruz? Eğer bu krediler 24 ay vadeli ise önümüzdeki yıl bu faiz oranları işletmeler için ağır bir yük oluşturacak” açıklamasını yaptı.