KOBİ'lere yeniden 'Nefes'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların el ele vermesiyle, KOBİ’lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi’nde yeni dönem bugün (2 Ekim 2025) başlıyor. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB’a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

“Çarkların dönmesine destek olacağız”

Bir firma azami 1.5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar TL olacak. Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı.

KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şu anda üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ’lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten ‘nefes’ olacak bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Yeni TOBB Nefes Kredisi’ni 2 Ekim tarihi itibariyle başlatıyoruz. TOBB’a bağlı oda-borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KOBİ’lere 20 milyon TL’lik kapasite geliştirme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’in Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında bu yılın üçüncü başvuru döneminin başladığını duyurdu. Bakan Kacır, program kapsamında işletmelere 20 milyon TL’ye kadar, 36 ay vadeli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlanacağını belirtti. Yılın ilk iki başvuru döneminde bin 647 işletmenin 25.5 milyar TL tutarındaki krediye uygun koşullarda erişimini sağladıklarını belirten Bakan Kacır, “Ülkemizi daha üretken ve rekabetçi bir geleceğe taşımak için KOBİ’lerimizin yanındayız” ifadesini kullandı.

İş dünyası Nefes’ten memnun

"Nefes’le kan dolaşımı hızlanacak"

ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan yeni dönem Nefes Kredisi’nin reel sektörün finansman ihtiyacını gidermek açısından çok büyük bir adım olduğunu belirterek, “Reel sektörün çatı kuruluşu TOBB’un Kredi Garanti Fonu ve bankalarımızla iş ve güç birliği gerçekleştirerek, KOBİ’lere vereceği can suyu ile ekonominin kan dolaşımı hızlanacak” dedi. KOBİ kredilerindeki sınırlı büyümenin, işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırdığını kaydeden Baran, “TOBB öncülüğünde başlatılan bu kredi sadece üyelerimize değil, ekonomimize de nefes olacak. İşletmelerimizin üretim ve ticaretini destekleyecek, istihdam imkânını artıracak olan Nefes Kredisi, ekonomik istikrarımızın korunmasına ve sürdürülebilir büyümenin devamına katkı sağlayacaktır” dedi.

"KOBİ’ler için Nefes’in önemi çok büyük"

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı: KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi’nde yeni dönemin başladığını duyurdu. Akıncı, Nefes Kredisi’nin, reel sektörün özellikle de KOBİ’lerin en büyük ihtiyacı olan uygun koşullarda finansmana erişim noktasında büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni dönem başvurularının bugün alınmaya başlanacağını aktaran Akıncı, krediye TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin başvurabileceğini dile getirdi. KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Akıncı, “TOBB Nefes Kredisi, işletmelerimizin nakit akışını korumaları, üretim ve istihdamı sürdürülebilir kılmaları açısından oldukça kıymetli bir imkân sunmakta. Çarkların dönmesi, ekonomimizin canlılığını koruması ve KOBİ’lerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için Nefes Kredisi gerçekten bu anlamda büyük bir destek oluşturmakta. Gaziantep gibi üretim ve ihracat odaklı şehirlerde KOBİ’lerin ayakta kalması, sadece yerel değil, ülke ekonomisinin geleceği açısından da hayati önem taşıyor. Her sağlanan finansman, yeni bir üretim, yeni bir istihdam ve yeni bir ihracat anlamına geliyor” dedi.

"Finansman ihtiyacına bir nebze derman olacak"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır: Yaşanan ekonomik zorluklar arasında, finansmana erişimin işletmelerin en önemli sorunu haline geldiğini söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Özellikle kredi kısıtlamaları, KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişmeyi neredeyse imkânsız hale getiriyor. Nakit akışı bozulan işletmeler gerçekten çok zor durumdalar. Finansman maliyetleri yükselirken, yüksek maliyetlere rağmen finansmana erişim sağlayamayan işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. İşte bu soruna çözüm olarak, KOBİ’ler için uygun şartlarda finans imkânı sağlayan TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları bugün itibariyle başlıyor. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. İş dünyasının finansman ihtiyacı ve taleplerine bir nebze de olsa derman olacağını düşündüğümüz bu destekle, işletmelerimiz, üyelerimiz nefes alacaktır” diye konuştu.

"Ticari hayata bir rahatlama getirecek"

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, KGF ve bankalarımızın iş birliği ile bu yıl içinde ikinci kez Nefes Kredisi Uygulaması yapılmasını son derece olumlu buluyoruz” diyen Özdemir, şunları kaydetti: “Bu yıl içindeki ilk Nefes Kredisi uygulamasına yoğun bir ilginin olması, firmalarımızın finansmana erişime ne kadar ihtiyaç duyduklarının en açık göstergesiydi. Bu kredi, nakit akışında sıkıntı yaşayan firmalarımıza bir nefes aldıracağı gibi, genel olarak ticari hayatımıza bir rahatlık getirecektir. Bu son derece yerinde uygulamadan dolayı, TOBB, KGF ve ilgili banklarımıza teşekkür ediyor; oda ve borsalarımızın üyelerini bu imkândan faydalanmaya davet ediyoruz.”

"Üretim çarklarının dönmesine katkı sunacak"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: Nefes kredisinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Temmuz ayında sağlanan bir önceki Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar TL destek verilmişti. Bu rakam, iş dünyamızın bu tür kaynaklara ne kadar ihtiyaç duyduğunu açıkça gösteriyor. Ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizin en büyük sıkıntısı finansmana erişim. Özellikle kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, işletmelerimizin kaynak bulmasını zorlaştırıyor. Bu dönemde sağlanan yeni Nefes Kredisi, işletmelerimiz için gerçekten nefes olacak. Nakit akışını korumak, üretim ve istihdamın sürdürülebilmesi, yatırımların ertelenmeden devam edebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Üretim çarklarının dönmesi, ülkemizin büyümesi ve ihracatının artması için KOBİ’lerimizin güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle sağlanan her destek, sadece firmalarımıza değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkı sunmakta.”

"Faiz oranları piyasa koşullarında avantaj olacak"

Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak: Küresel ve ulusal piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmaların işletmeler, özellikle de KOBİ’ler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu ekonomik süreçte, üyelerimizin en temel ihtiyaçlarından birinin uygun koşullu finansmana erişim olduğunun bilincindeyiz. Üretimin, istihdamın ve dolayısıyla kent ekonomimizin temel direği olan KOBİ’lerimizin nakit akışını düzenlemek ve onlara rekabet gücü kazandırmak, en büyük önceliğimiz” dedi. Nefes Kredisi’nin, Tarsuslu işletmeler için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Koçak, şunları kaydetti: “TOBB’un girişimleriyle hayata geçirilen bu değerli proje, adeta bir ‘nefes’ olacak. Bu kapsamda, Odamıza üye işletmelerimiz, azami 1.5 milyon TL’ye kadar kredi kullanma imkânına sahip olacak. Kredinin 6 ay anapara ödemesiz ve toplamda 36 aya varan vade seçeneği sunması, firmalarımızın finansal planlamalarında önemli bir rahatlama sağlayacak. Faiz oranları ise mevcut piyasa koşullarında oldukça değerli bir avantaj.”

"Nefes kredisi üyelerimize nefes olacak"

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke: Nefes Kredisinde yeni dönemin başlaması ile birlikte bir firmanın azami 1,5 milyon TL kredi kullanabileceğini bu kredilerinde 6 ay ana para ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacağını söyledi. Teke, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açıklamalarına atıfta bulunarak şu değerlendirmede bulundu: “Nefes Kredisi yeniden başlıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan bu destek paketi, işletmelerimize güçlü bir nefes aldıracak. Üretimin, ticaretin ve istihdamın ayakta kalabilmesi için finansmana erişim hayati önem taşıyor. İşletmelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde devreye giren 2. TOBB Nefes Kredisi 2 ekim 2025 tarihi ile başlayacak, üyelerimizin zorlukları aşmasına büyük katkı sağlayacak. Tarsus Ticaret Borsası olarak biz de üyelerimizin bu fırsattan en etkin şekilde yararlanabilmesi için yönlendirmelerimizi yapacağız. Nefes Kredisi, işletmelerimize gerçekten nefes olacak. Üyelerimizin maliyet baskısı altında üretimden kopmaması, yatırımlarını sürdürmesi ve istihdamı korumasına katkı sağlayacak. TOBB’un öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi, hem bölge hem de ülke ekonomisine güç katacak.”

"Tüm işletmelerimize can suyu olacak"

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu: Oda ve borsa üyelerinin bu imkandan yararlanabileceğini duyurdu. Başkan Kuzu, bu kredinin işletmelere can suyu olacağını söyledi. Kuzu, “Nefes kredisi ekonomik olarak işletmelerimize can suyu olacak. Bu kredi üyelerimiz için büyük bir fırsat sunuyor” dedi.