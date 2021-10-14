KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortasında değişiklik

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin tarife ve talimat tebliğinde değişiklikler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, alacak sigortası temini kapsamında genişlemeye imkan tanıyan bir hüküm eklendi.

Buna göre alacak sigortası şartları arasında yer alan ve sigorta sağlanacak işletmenin yıllık yurtiçi satışlardan elde ettiği cironun 125 milyon TL'den az olması koşulunun, gerekli görülmesi halinde bu tutarın yüzde 20'sine kadar artırılabilmesine yönelik hüküm "yüzde 40'ına kadar" şeklinde değiştirildi.

Aynı maddeye eklenen fıkra uyarınca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) poliçe yenileme işlemlerinde bu koşul, 300 milyon TL olarak, prim hesabında ise tebliğde yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti hesaplamasında kredi limit tablosunun son satırındaki tutar uygulanacak.

Tebliğin 5. maddesinde yapılan değişikliğe göre, prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği "cirosu" yerine "cirosunun tamamı" esas alınacak. Hesaplanan prim tutarının 2,000 TL'nin altında çıkması durumunda, prim tutarının 2,000 TL olarak kabul edilmesi uygulamasında, tutarlar 3,000 TL olarak değiştirildi.

Alacak sigortası kapsamında yapılacak risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmeye verilecek risk skoru, prim hesaplamasını etkilemeyecek.

Tebliğle ayrıca, sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %15'ten %17'ye çıkarıldı. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılacak.