KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik yeni teşvik programı hazırlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hakemli bilimsel yayını Verimlilik Dergisi'nin ‘Dijital Dönüşüm ve Verimlilik Özel Sayısı'nda yayımlanan makalelerin ayrıntılarının paylaşılması amacıyla düzenlenen çevrim içi konferansta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, işletmelerin dijital dönüşümünü desteklemeye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yakın zamanda, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için Bakanlık kanalıyla yeni bir teşvik programı daha başlatacaklarını açıklayan Kacır, “Bu program yalnızca makine, ekipman ve insan kaynağını destekleyen bir program olmayacak. Programı, ihtiyaç analizinden gerekli çözümlerin uygulanmasına kadar tüm süreçlerde firmalarımızla beraber olacak şekilde tasarladık." ifadelerini kullandı.

Model fabrika sayısı 15’e çıkarılacak

Model fabrikalara da değinen Kacır, 2023'e kadar mevcutta 8 olan model fabrika sayısını 15'e çıkaracaklarını, model fabrikalarda günlük yüzde 140'lara varan üretim artışı ve çevrim süresinde yüzde 44'lere varan düşüşlerle karşılaştıklarını bildirdi. Kacır, işletmelerdeki eski motorların yeni nesil verimli motorlarla değiştirilmesini içeren programı yaygınlaştırarak ülkenin karbon salınımını azaltacaklarını ve işletmelerin enerji verimliliğini daha üst seviyelere çıkaracaklarını anlattı.