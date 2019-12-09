“KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi kilitliyor”

09 Aralık 2019

Şebnem TURHAN

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, KOBİ’lerin tahsilatta sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, “KOBİ’ler kilitlendiği zaman ekonomi de kilitleniyor. Ödeme gecikmeleri rekabeti de kısıtlıyor” diye konuştu. Turan, sürdürülebilir büyüme için katma değerli üretim ve ihracatı teşvik edecek sanayi; kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçilmesi gerektiğini belirtti. Merkez Bankası’nın son 3 faiz indirimi sonrası nakit akışında bir nebze rahatlama, tahsilatlarda bir pozitife gidiş gördüklerini belirten Turan, özellikle son 2 ayda kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda da kredi iştahının arttığını vurguladı. Turan, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olası İstanbul depreminde KOBİ’leri nasıl koruyabileceklerine dair bir komite oluşturarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin, tahsilat başta olmak üzere ödeme sorunlarının ekonomiyi kilitlediğini gördüklerini vurgulayarak, ülkenin sürdürülebilir büyümesi için katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı teşvik edecek sanayi odaklı; kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi gerektiğini belirtti.

Eskişehir’de Dijital Anadolu Projesi toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turan, “Son 1.5 yılda da gördük ki finans kaynakları daraldığında KOBİ’lerimizin en önemli sorunu nakit akışı ve finansmana erişimi. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu tahsilattır. Risk yönetimi ve tahsilat en önemli sorunlarımız. Avrupalı gibi bizim işletmelerimizin faturayı kesip unutması gerekiyor” diye konuştu. Turan, ödeme gecikmelerinin KOBİ’lerin rekabetini de kısıtladığını kaydetti.

“KOBİ’ler finansmanda büyüklere göre dezavantajlı”

Turan, uzun vadeye yayılan ödemeler ve nakit sıkışıklığını firmaların kendi öz kaynakları ile çözemediğinde finansman sağlamaya çalıştığını ve KOBİ’lerin büyük şirketlere göre bu konuda dezavantajlı olduğunu söyledi. “Finansman kaynaklarının pahalandığı ve azaldığı dönemlerde, işler KOBİ’ler için daha da zorlaşır” diyen Turan, “Önce Küçüğü Düşün” yaklaşımını bunun için savunduklarına dikkat çekti. Turan, “Ekonominin can damarı onlar. KOBİ’lerimiz kilitlendiği zaman ekonomi de kilitleniyor ve bu şirketlerin hepsi aile şirketi olduğu için oradaki bir sorun sosyal sorunlara da neden oluyor” dedi.

Kredi iştahı arttı

Merkez Bankası’nın son 3 faiz indirimi sonrası nakit akışında bir nebze rahatlama tahsilatlarda bir pozitife gidiş gördüklerini belirten Turan, özellikle son 2 ayda kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda da kredi iştahının da arttığını vurguladı.

TÜRKONFED’in bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 0 ile 0.5 arası bir büyüme olduğunu dile getiren Turan, “Son çeyrekte 4.5-5 arası büyümesi gerek Türkiye’nin. Gelecek yıl için yüzde 5 büyüme çok iyimser bir tahmin, biz yüzde 3-4 bandında bir büyüme bekliyoruz. Bu sene nüfus artışımız yüzde 1,5 olmuş. Yüzde 0,5 bile büyüsek aslında kişi başı gelirimiz yüzde 1 azaldı demektir” dedi. 2020’nin 2019’dan daha iyi olacağını düşündüklerini kaydeden Turan şöyle konuştu: “Bir baz etkisi de olsa, yüzde 3-4 büyüme bekliyoruz. Türkiye sürdürülebilir ve stabil bir büyüme yakalamalı. Tasarruf oranlarımız düşük ve bu nedenle dışarıdan borçlanmamız gerekiyor. Dışarıdan kaynak, yatırım çekmemiz için dünyada rüzgârlar o kadar bizim lehimize işliyor ki bunu değerlendirmeliyiz. 17 trilyon dolar eksi mevduatta şu anda.”

Logoyu yenilediler

Orhan Turan, TÜRKONFED olarak logolarını demokratik bir süreç sonrası üyelerimize danışarak, dijitalleşme odaklarını da yansıtacak bir biçimde yenilediklerini belirterek “Sürdürülebilirlik vurgusu yaptığımız yeni logomuza geçiş sürecini ortaya koyan kısa bir film de hazırlıyoruz” dedi.

Hakkarili kadın girişimci dünyaya açılıyor

Göreve geldikleri 1.5 yılda 76 ilde 2 bin 900 kişiye ulaştıklarını dile getiren Turan, “SAP ile e-ticaret, e-ihracat konusunda üyelerimize bilgi aktardığımız toplantılarımız oldu. Örneğin Hakkari’de bir kadın üyemiz var, onun süs bitkileri organik ihracatı için kanallar açmaya çalışıyoruz. Gittigidiyor ile görüştürdük, Fransa’dan alıcılarla buluşturduk, ABD ile temasını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

KOBİ’lerin deprem planı çıkıyor

Turan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olası İstanbul Depremi’nde KOBİ’leri nasıl koruyabileceklerine dair bir komite oluşturarak çalışma başlattıklarını söyleyerek, “Deprem öncesi ve sonrası için UNDP’nin uluslararası tecrübesini de yanımıza alarak, belediye ile birlikte KOBİ’lerimiz için deprem öncesi, sırası ve sonrasına dair bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile Deprem Çalıştayı’na da katıldık” dedi.