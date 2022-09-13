KOBİ’lerin yeşil dönüşümündeki yol haritası masaya yatırılacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği ve Akbank, şubat ayında başlattıkları “KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi” kapsamında 7 ilde bölgesel düzeyde gerçekleştirilen çalıştayların ardından “Yeşil Dönüşüm Zirvesi” düzenliyor.

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun (İÇASİFED) desteğiyle 15 Eylül Perşembe günü Ankara’da gerçekleşecek zirveye ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman konuklar katılım gösterecek.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, KAS Derneği Türkiye Temsilcisi Walter Glos, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirvenin özel konuk konuşmacısı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Uyum Politikaları”nı ele alacak.

Rapor ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak

Zirvede, proje kapsamında düzenlenen çalıştayların sonuçlarını ve Türkiye’de dönüşüm için inşa edilen mevcut politika çerçevesine KOBİ perspektifinden katkıda bulunacak politika önerilerini içeren “Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler Raporu” da ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak. Raporun sunumunu, aynı zamanda raporun yazarı olan TÜRKONFED Akademik Danışmanı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu yapacak.

Yeşil dönüşümün paydaşları yol haritalarını anlatacak

Zirvenin son bölümünde ise “KOBİ’ler için Sürdürülebilir Yol Haritaları” başlıklı bir panel düzenlenecek. Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğündeki panelde TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyon Başkanı Onur Ünlü, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkadir Bektaş, Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) Başkanı İrem Oral Kayacık ve EBRD KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Kıdemli Bölge Yöneticisi Serpil Çetinçift konuyu farklı yönleriyle masaya yatıracak.