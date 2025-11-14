Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç: Koç Topluluğu, devlet vergi gelirlerinin yüzde 8’ini karşılıyor

Koç Topluluğu’nun bâyileriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 33’üncüsü bu yıl Denizli’de gerçekleştirildi.

500’ü aşkın bâyinin katıldığı etkinliğin açılış konuşmalarını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptı.

Toplantıda küresel gelişmeleri değerlendiren Ömer M. Koç, uluslararası düzende artan belirsizliklere dikkat çekerek, “Pandemi sonrasında dünya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir dönüşüm süreci yaşıyor. Uluslararası ilişkilerde istişarenin yerini güç mücadeleleri alıyor, ticaret dengeleri jeopolitik hesaplarla yeniden şekilleniyor” dedi.

Koç, tüm bu zorluklara rağmen topluluğun istikrarlı performansını sürdürdüğünü belirterek, “Topluluk şirketleri tarafından ödenen vergilerin, devletin vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 8 mertebesinde. Kombine gelirimiz gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 7’sini aşıyor, ihracatta ise ülke toplamının yüzde 7’sinden fazlasını gerçekleştiriyoruz. Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri toplam piyasanın yüzde 17’sine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Koç, 2026’da 100’üncü kuruluş yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, “Cumhuriyetle birlikte var olduk, Cumhuriyetle birlikte büyüdük. İkinci yüzyılımızda da bayilerimizle birlikte aynı yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

"İlk 9 ayında 2,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik"

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise konuşmasında, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yatırımların sürdüğünü belirtti. Çakıroğlu, “Bu yılın ilk 9 ayında 2,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Cumhuriyet vizyonunun iktisadi açıdan hayata geçirilmesine öncülük etmiş bir kurum olarak, ikinci yüzyılımızda da en iyisini başarma sorumluluğuyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.