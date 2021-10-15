Koç: Kur ve enflasyonu düşürmek için reform ajandasına sarılmalıyız

Koç Holding’in geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, pandemi yaralarının hızla sarılmasının önemli olduğunu ancak rikslerin ortadan kalması ve yatırım için reform ajandasına sarılması gerektiğini vurguladı.

Ömer Koç, Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalade üzüyor. 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikardır” diye konuştu.

“2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım yaptık”

Koç Holding’in geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Ömer Koç, 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini, bu sene rakam daha da artacaklarını söyledi. Mustafa Koç, şöyle devam etti: Koç Topluluğu olarak mevcut şartlar içinde risklerimizi basiretle yönetirken uzun dönemli hedeflerimizi de göz ardı etmiyoruz. Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaşanılan zorluklara rağmen 2020 ve 2021 seneleri topluluğumuz açısından gayet başarılı geçti. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu:

Tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye devam edeceğiz

29'uncu Anadolu Buluşmaları Toplantısı vesilesiyle iş ortakları ile yeniden bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, şöyle konuştu: “İçinden geçilen tüm zorluklara rağmen Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şartlar ne olursa olsun faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Teknolojinin getirdiği imkânları kullanarak tüketiciye daha etkin ulaşacak, onun ihtiyacına en iyi cevap veren, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri sunacağız. Bu noktada özellikle altını çizmek isterim ki teknolojik imkânlar ne kadar gelişirse gelişsin sizlerin müşterilerimizle kurduğunuz benzersiz ilişki, Topluluğumuzun rekabetçi gücü olmaya devam edecek. Markalarımızın itibarını sizlerle birlikte daha da güçlendireceğiz.”