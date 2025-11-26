Koç Üniversitesi anketi açıklandı: Enflasyon beklentileri durağanlaştı, yıl sonu beklentisi yükseldi

Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin kasım ayı sonuçları yayımlandı.

Anket bulguları, nisan ayından itibaren gözlenen enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin bu dönemde durağanlaşma gösterdiğine işaret etti.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentileri önceki ayla aynı seviyede kalarak yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise ekim ayındaki yüzde 60 seviyesinden yüzde 61'e yükseldi.

Geçmiş 12 ay için enflasyon hissiyatı ise ekimdeki yüzde 68 seviyesinde sabit kaldı.

Yatırımda altın tercihinde hafif düşüş yaşandı

Ankette ekim ayında da, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi anket katılımcılarına önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlarda değerlendirmeyi planladıkları soruldu.

Bir önceki aya kıyasla döviz mevduat, döviz alımı, borsa ve vadeli TL mevduat tercihelerinde artış gözlenirken altın tercihinde hafif bir düşüş gözlendi.

Ekonomi politikalarına duyulan güvene göre enflasyon beklentileri

Ekonomi politikalarına duyulan güven ile enflasyon beklentileri arasındaki ilişki incelendiğinde, iki değişken arasında belirgin bir ters yönlü ilişki olduğu görüldü.

Önceki aylara kıyasla, bu dönemde “güveniyorum” diyen katılımcılar ile “kesinlikle güvenmiyorum” ifadesini kullananlar arasındaki enflasyon beklentisi farkının 21 puana kadar genişlediği dikkati çekti.

Enflasyon beklentilerine göre yatırım tercihleri

Katılımcılar, önümüzdeki yıla ilişkin tasarruf tercihleri temelinde sınıflandırıldığında, tasarruf yapmayacağını belirten grubun enflasyon beklentilerinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrettiği görüldü.

Vadeli TL mevduat ve altın tercihini beyan eden katılımcıların beklentileri de görece yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buna karşılık, yatırım fonu, vadeli döviz mevduatı ve gayrimenkul yatırımı tercih eden grupların enflasyon beklentileri nispeten daha düşük seviyelerde kaldı.

Önümüzdeki 12 ayda tasarruflarını TL mevduatta değerlendireceğini belirtenlerin yanıtlara göre enflasyon beklentileri incelendiğinde, teoriyle tutarlı olarak, TL mevduat getirilerinin enflasyona karşı koruma sağlayacağını düşünenlerin enflasyon beklentilerinin daha düşük olduğu görüldü.