Koç Üniversitesi anketi açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu!

Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin temmuz ayı sonuçları yayımlandı.

Temmuz ayında, Haziran ayı sonuçlarına göre, bir önceki ayda olduğu gibi enflasyonda düşüş beklentisi oluştu.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentileri yüzde 61 oldu. Haziran ayında bu oran yüzde 63 olarak açıklanmıştı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise haziran ayındaki yüzde 67'den yüzde 65'e geriledi.

Geçmiş 12 ay için enflasyon hissiyatı ise hazirandaki yüzde 73 seviyesinden yüzde 71'e geriledi.