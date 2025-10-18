Kocaeli'de son şemsiye ustası ayakta kalmaya çalışıyor!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Osman Aydın, yıllardır çalışmalarını sürdürüyor.

42 yıldır açtığı iş yerinde hem şemsiye tamiri hem de satışı yapan Aydın, mesleğini kentte sürdüren son ustalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Eskisi gibi şemsiye tamiri ve satışı olmadığını söyleyen Aydın, sadece yağmurlu zamanlarda az da olsa yoğunluk oluştuğunu söyledi.

42 yılının küçük bir dükkanda geçtiğini söyleyen Ali Osman Aydın, "İşi devraldığım dükkanın ustasından öğrendim. Yıllar geçtikçe mesleğimiz unutuluyor. Gençler tamir işlerine ilgi göstermiyor. Bu işi yapan çok kişi yoktu, şimdi zaten hiç yok. Gençler tamir işine meraklı değil. Bu meslek çok revaçta bir iş değil. Çünkü yağmur yağarsa sizi hatırlıyorlar, yağmur yağmazsa sizi hatırlayan yok" diye konuştu.

Şemsiye tamir fiyatları ne kadar?

Bir dönem birkaç kişiyle birlikte çalıştığını ancak artık yalnız olduğunu anlatan Aydın, "Eskiden tamir çok yoğundu. Seksenli, doksanlı yıllarda yetiştiremiyorduk. Şimdi tek başımayım, artık ben yetiyorum. Ufak tefek işlere 20-30 lira alıyoruz. Daha büyük tamirler 100-250 lira arasında değişiyor. Şemsiye fiyatları da 125 liradan başlıyor, bin 500 liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Şemsiye parçalarının artık yurt dışından geldiğini ve bulmanın zorlaştığını vurgulayan Aydın, "Şu anda şemsiyelerin hepsi ithal, genelde Çin malı. İthalatçılar tamir parçası getirmiyor. Biz ne bulursak onunla tamir ediyoruz. Eski parçalarla yeniler birbirine uymuyor. Bir kısmını kendimiz uyduruyoruz, bir kısmını İstanbul’dan bulabiliyoruz" dedi.