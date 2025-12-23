CAVO Otomotiv'den işçilere rekor zam: Asgari ücretin 4 katı

Kocaeli'de otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren CAVO Otomotiv, Birleşik Metal-İş Sendikası ile gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçileri sevindiren bir karara imza attı.

İşçilere yüzde 100 zam!

Emniyet ekipmanları, kumanda kabloları ve çeşitli mekanizmalar tasarlayan şirket, işçilerin maaşını yüzde 100 zamla 95 bin TL'ye çıkardı. 527 çalışanı kapsayan rekor maaş zammı fabrikada bayram havası estirirken standart ücret ve ikramiyelerle birlikte ödenecek net tutarın yaklaşık 83 bin TL olduğu, ancak yardım ve diğer sosyal ödemelerle bu rakamın 95 bin TL’ye çıktığı öğrenildi.

"Tüm ücret ve sosyal haklar net olarak ödenecek"

Böylece CAVO Otomotiv, sektörde işçiye en yüksek maaşı veren firmalardan biri olurken Birleşik Metal-İş'ten de sözleşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CAVO Otomotiv'de toplu sözleşmemiz, üyelerimizin kararlı duruşu, onayı ve çok yüksek memnuniyeti ile imzalandı. Tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada, ücret ve ikramiye birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçmiş oldu. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz."