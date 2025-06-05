Kocaman Balıkçılık, ilk somon hasadını 'füme' yapacak

Hayati ARIGAN/BALIKESIR

hayati.arigan@dunya.com

Kocaman Balıkçılık, 30’un üzerinde ülkeye ihracat ger­çekleştirirken, Japonya mer­kezli Kyokuyo’nun ortaklı­ğıyla birlikte stratejik bir de­ğişim sürecine girdi. Şirket, odağını daha çok iç pazara yönlendireceğini, 2026’dan itibaren ihracat pazarların­da tekrar daha güçlü bir varlık göstereceğini belirtti.

Bu yıl en büyük yatırımını sushi alanına yapacak

Manyas Barajı’ndaki üç farklı bölgede toplam bin 300 ton yetiştiricilik kapasitesine sahip olan Kocaman Balıkçı­lık, 2025’te gerçekleştireceği 200 ton somon hasadını Ban­dırma’daki fabrikasında Türk Somonu Füme ürünü olarak işleyecek. Üretimin yüzde 50’sini iç pazara, kalanını da ise ihraç eden şirketin ürün portföyünde, marine ve don­durulmuş su ürünleri de bu­lunuyor.

Şirket, 2024’te Kyokuyo ile stratejik bir ortaklık kurarak küresel büyüme vizyonunu güçlendirdi. Şirket, bu ortak­lığın ilk adımı olarak piyasaya Kyokuyo’nun orijinal reçete­leriyle eksi 18°C’de donduru­larak muhafaza edilen dondu­rulmuş sushi ürünleri sundu. Şirket, 2025 yılında en büyük yatırımlarını da sushi alanın­da yapmayı planlıyor. Türki­ye’de yaklaşık 35 milyon do­larlık bir hacme sahip olan sushi pazarının yüksek büyü­me potansiyelini değerlendi­ren Kocaman Balıkçılık Yö­netim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, bu yıl yüzde 15’lik bir büyüme hedeflediklerini, bu yatırımla Türkiye’nin ya­nı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Rusya'ya ihracat edecekleri­ni söyledi.