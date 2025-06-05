Kocaman Balıkçılık, ilk somon hasadını 'füme' yapacak
Cumhuriyetle yaşıt bir marka olan Kocaman Balıkçılık, Manyas Barajı’nda ilk somon hasadını yaptı. Bu yıl 200 ton hasat gerçekleştirecek şirket, Bandırma’daki fabrikasında işleyeceği Türk Somonu Füme ürününün yarısını iç piyasaya kalanını da ihracata kanalize edecek. Şirket, ilk kez Japon ortağı Kyokuyo firması için de özel üretim gerçekleştirecek.
Hayati ARIGAN/BALIKESIR
hayati.arigan@dunya.com
Kocaman Balıkçılık, 30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Japonya merkezli Kyokuyo’nun ortaklığıyla birlikte stratejik bir değişim sürecine girdi. Şirket, odağını daha çok iç pazara yönlendireceğini, 2026’dan itibaren ihracat pazarlarında tekrar daha güçlü bir varlık göstereceğini belirtti.
Bu yıl en büyük yatırımını sushi alanına yapacak
Manyas Barajı’ndaki üç farklı bölgede toplam bin 300 ton yetiştiricilik kapasitesine sahip olan Kocaman Balıkçılık, 2025’te gerçekleştireceği 200 ton somon hasadını Bandırma’daki fabrikasında Türk Somonu Füme ürünü olarak işleyecek. Üretimin yüzde 50’sini iç pazara, kalanını da ise ihraç eden şirketin ürün portföyünde, marine ve dondurulmuş su ürünleri de bulunuyor.
Şirket, 2024’te Kyokuyo ile stratejik bir ortaklık kurarak küresel büyüme vizyonunu güçlendirdi. Şirket, bu ortaklığın ilk adımı olarak piyasaya Kyokuyo’nun orijinal reçeteleriyle eksi 18°C’de dondurularak muhafaza edilen dondurulmuş sushi ürünleri sundu. Şirket, 2025 yılında en büyük yatırımlarını da sushi alanında yapmayı planlıyor. Türkiye’de yaklaşık 35 milyon dolarlık bir hacme sahip olan sushi pazarının yüksek büyüme potansiyelini değerlendiren Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, bu yıl yüzde 15’lik bir büyüme hedeflediklerini, bu yatırımla Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Rusya'ya ihracat edeceklerini söyledi.