Koç'tan 9 ayda 3,3 milyar TL kar

09 Kasım 2019

Koç Holding, 2019 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 114 milyar TL gelir elde ederken, 3,3 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. İlk 9 ay finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Tüm dünyada zorlu ekonomik koşulların ve belirsizliklerin hâkim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ticaret savaşları, Brexit belirsizliği ve artan jeopolitik riskler, 2019’da dünya ekonomisinde belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla güçlü konumumuzu sürdürdük. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız ile küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz. Yatırımlarımıza aralıksız devam ederken, ihracat performansımız ile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu kararlılıkla ileri taşıyoruz” şeklinde konuştu.

9 ayda 5,8 milyar TL’lik kombine yatırım

Aralıksız sürdürdükleri yatırımlarının faaliyetlerine ivme kazandırdığını ve ihracat performansları ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız, Ülkemize ve insanımıza duyduğumuz güvenimizin en büyük göstergesi. Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 5,8 milyar TL’lik kombine yatırım ile birlikte son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz kombine bazda yatırım miktarı 38 milyar TL’ye ulaştı. Topluluk şirketlerimiz, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirerek dış ticaret açığındaki iyileşmede önemli rol oynuyor. Tüpraş, özelleştirme sonrasındaki 13 yılda yaklaşık 6,5 milyar dolar yatırım yaptı. 9 aylık üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 21,2 milyon tona ulaşan Tüpraş, Ülkemizin akaryakıt ihtiyacını karşılamayı sürdürdü. Uluslararası pazar fırsatlarını da yakından takip eden Tüpraş, 2019 yılında faaliyete geçen Londra Ticaret Ofisi ile ithalat ve ihracat operasyonlarını destekleyerek tedarik zinciri ve satış faaliyetlerinden ek değer yaratmayı hedefliyor. Otomotiv sektörüne baktığımızda, son aylarda faizler ve enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin iç talebi hareketlendirdiğini gördük. Tofaş’ta küresel pazarlar için geliştirilen Fiat Egea, yılın ilk 9 ayında otomotiv pazarında en çok tercih edilen model oldu. Tofaş, Egea ailesi için 2020 sonuna kadar gerçekleştireceği 225 milyon dolarlık yenileme yatırımı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizin ihracat şampiyonu Ford Otosan ise ilk 9 ayda 248 bin adet ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek ihracat hacmine ulaştı.

Diğer yandan Arçelik, Beko markası ile Ocak-Ağustos 2019 döneminde Doğu Avrupa pazarında 1’inci sırada, Batı Avrupa’da 2’nci sırada yer almaya devam ederken, Güney Afrika ve Romanya’daki pazar liderliğini de korudu. Türkiye’de de pazar payını artıran Arçelik’in, ilk 9 aylık dönemdeki konsolide cirosu bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 21 oranında arttı. Arçelik, finansal ve operasyonel başarılarının yanı sıra bir ilki daha gerçekleştirerek dünya çapında firmaların sürdürülebilirlik performansını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde sektör lideri seçildi.”

“Uluslararası piyasalarda Ülkemize ve bankamıza güveni teyit ettik"

Bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Levent Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kuruluşunun 75’inci yılını kutlayan Yapı Kredi, güçlü sermaye yapısı, müşteri odaklı bankacılık anlayışı, nitelikli insan kaynağı ve uzun yıllara dayanan itibarı ile ülke ekonomisini desteklemeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 950 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlayan Yapı Kredi, bu işlemle uluslararası piyasalarda ülkemize ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha teyit etti. 1 milyar doların üzerinde talebin geldiği işlem, yılın ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri arasında en yüksek katılımcıya sahip oldu. Yapı Kredi, bu sendikasyon kredisi ile daha da çeşitlendirdiği kaynaklarını, önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaretin finansmanı için de kullanarak ihracatı desteklemeye devam edecek.”

"Küresel ölçekte takdir bizi çok mutlu ediyor.”

Levent Çakıroğlu, son dönemde küresel ölçekte peş peşe açıklanan başarıların gururunu yaşadıklarını da anlatırken şöyle devam etti:

“Her fırsatta vurguladığımız gibi çalışmalarımızı itibar ve topluma hizmet odaklı bir Topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla yürütüyoruz. Yönetim felsefemizin merkezinde insan kaynağımız yer alıyor. Forbes’un geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde 59 basamak yükselerek 35’inci sırada yer aldık. Bu küresel listede ilk 100’de yer alarak, ülkemizi temsil eden tek şirket olduk. Diğer yandan Vehbi Koç Vakfı, kuruluşunun 50’nci yılında ülkemize kazandırdığı onlarca eserin ve on binlerce öğrenciye verdiği desteğin haklı gururunu uluslararası düzeyde önemli bir ödülle taçlandırdı. 70 yıldır faaliyet gösteren The American Turkish Society’nin ‘Küresel Hayırseverlik Ödülü’ne, Vehbi Koç Vakfı lâyık görüldü. Son olarak, geçtiğimiz gün tek kullanımlık plastik tüketimine 2020 sonuna kadar son vereceğimiz yönündeki taahhüdümüzü kamuoyuyla paylaştık. 21’inci yüzyılda iklim değişikliği ile birlikte en önemli çevre sorunları arasında gösterilen bu plastik atık sorununun çözümüne yönelik Koç Topluluğu olarak kararlılığımızı ortaya koyduk. Sürdürülebilirlik gündemimizde önemli yer tutuyor. Bu alandaki performansımızı da her geçen gün daha da geliştiriyoruz."