Koçtaş GM Kılıçoğlu: Karantinada en çok hobi boyaları satıldı

26 Mayıs 2020

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, karantina günlerinde en çok hobi boyalarının satıldığını, ofis ürünlerine de ilginin arttığını söyledi.

Dünya Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçoğlu, geçici olarak kapandıkları tarihten bugüne kadar çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

Karantina günlerinde en çok hobi boyalarının satıldığını belirten Kılıçoğlu, "1 Haziran itibarıyla tüm mağazaları açmış olacağız” dedi.

Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"COVID-19'a karşı 'Sıfır Tolerans Manifestosu' adı altında tüm ilkelerimizi belirledik, tüm önlemlerimizi aldık ve kademeli olarak mağazalarımızı açmaya başladık. Sıfır Tolerans Manifestosu, bizim için olmazsa olmaz kuralları içeriyor ve yeniden açılacak tüm mağazalarımızda da bu kurallar esas alınıyor. İstihdamın kesintiye uğramaması ve ihtiyaçlar paralelinde talebi artan yapı market ürünlerinin müşterilerimize ulaştırılması bizim için büyük önem taşıyor. Bunu bir ödev olarak görüyoruz. "