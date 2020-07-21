Koçtaş, Sosyal Hayatı Destek Kredisi’ne dahil oldu

21 Temmuz 2020

Ev geliştirme perakendeciliğinin önde gelen markalarından Koçtaş, Vakıfbank iş birliği ile Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasına katıldı.

Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği düşük faizli Sosyal Hayatı Destek Kredisi, yerli üretim yapan mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, elektronik, beyaz eşya, boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarının ürünlerini kapsıyor.

Koçtaş, katıldığı Sosyal Hayatı Destek Kredisi kapsamında, yapılan alışverişlerde 3 binden 30 bin TL’ye kadar, 6 ay ödemesiz, 60 aya varan vadelerle ve yüzde 0.82 faiz oranıyla kredi kullanabilme imkanı sunuyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, “Evde geçirilen zamanın artmasına paralel olarak tadilat ve ev yenileme ihtiyacının da artması, bahçe sezonunun açılması, düğünlerin başlaması gibi sebeplerle çeşitli ürün gruplarına yoğun ilgi söz konusu. Sosyal Hayatı Destek Kredisi ile evlenenlerin ve evini yenileyenlerin bu ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılıyoruz. Türkiye çapında 105 mağazamızda, müşterilerimizi bu fırsattan yararlanmaya çağırıyoruz.” dedi.

“İhtiyaçları en uygun şartlarda karşılıyoruz”

Pandemi sürecinin başından bu yana koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok proje hayata geçirdiklerini vurgulayan Devrim Kılıçoğlu, bugüne kadar 65 yaş ve üstü kişilerle sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik çalışmalarımız olduğunu aktardı. Normalleşme süreciyle birlikte, koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla üzerilerine düşeni yerine getirdiklerini belirten Kılıçoğlu, Vakıfbank ile yaptıkları iş birliği kapsamında müşterilerinin alım gücüne katkıda bulunmak için kredi kullanabilme imkanı sunduklarını söyledi.

Kılıçoğlu, şunları kaydetti: “Evde geçirilen zamanın artmasına paralel olarak tadilat ve ev yenileme ihtiyacının da artması, yazın gelmesiyle birlikte bahçe sezonunun açılması, düğünlerin başlaması gibi sebeplerle çeşitli ürün gruplarına yoğun ilgi söz konusu. Yaşam alanlarını güzelleştirmek ve keyifli zaman geçirmek isteyenler mobilya ve dekorasyon ürünlerine yönelirken, proje bazlı banyo, seramik gibi kategorilerimiz bu süreçte oldukça öne çıktı. Evde tamirat işlerinin artması sonucu el aletleri kategorisine de büyük ilgi oluştu. Düğünlerin başlamasıyla birlikte beyaz eşya ürünleri de tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ürün gruplarından biri. Sosyal Hayatı Destek Kredisi ile evlenenlerin ve evini yenileyenlerin bu ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılıyoruz. Türkiye çapında 105 mağazamızda, müşterilerimizi bu fırsattan yararlanmaya çağırıyoruz.”