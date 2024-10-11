Köfteci Yusuf'ta domuz eti skandalı: Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış

Türkiye ‘köftecide domuz eti’ skandalıyla çalkalanırken, ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köftecinin kim olduğu sorusu gündemde yer etmişti.

Medyada köfte ve dönerinde domuz eti tespit edilen köftecinin Köfteci Yusuf olduğunu ortaya koyan belgeler yayınlandı.

Ardından Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu ve iddiaları ‘kumpas’ olarak nitelendirdi.

Yusuf Akkaş’ın açıklamasını takiben Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine dahil edildi.

Bakanlığın yayınladığı listede Köfteci Yusuf’un sadece Ankara’daki şubelerinde değil Bursa’daki restoranlarında da domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı.

'Farklı düşünüyorum' diyerek itiraz etti

Gelişme kamuoyunda yoğun tartışmalara sebebiyet verirken Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da topa girdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından yaptığı çıkışla “Köfteci Yusuf olayında farklı düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Demirtaş, “Milyonlarca dolar değerine ulaşmış bir işletme salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın? Bu işin altından işletmeyi ucuza satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi” sorularını yöneltti.

Özgür Demirtaş, işletmenin 5000 bin olan bir maliyeti 4950’ye indirmek için bilerek ve isteyerek böyle bir risk almayacağı çıkarımı yaparak “Bir düşünelim derim” ifadesini kullandı.