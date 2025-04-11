Köftesinde ölümcül bakteri bulunan Şenpiliç'ten açıklama

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Şenpiliç'in ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde, ölümcül L. monocytogenes bakterisi tespit edilmesinin ardından Şenpiliç'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Şirket açıklamasında Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde Listeria bakterisi tespit edildiği kabul edilirken ürünlerinin piyasadan toplatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca toplanan ürünlerin Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gözetim ve onayı ile akredite bir tesiste imha edildiği belirtilerek "İlgili parti öncesi ve sonrası akredite bir laboratuvarda yapılan analizlerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Piyasada ilgili partiye ait bir ürün bulunmayıp tüm üretim süreçlerimiz, hammaddeden son ürüne kadar Gıda Güveliği Politikamız doğrultsunda titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını tehlikeye atabilecek gıda ürünlerine yönelik yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 ay önce Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde numune alınan, ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ‘L monocytogenes' isimli insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, söz konusu ürünün piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Tespiti yapılarak toplatılan ürünlerin imha edildiği bilgisine de ulaşıldı.