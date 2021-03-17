KÖİ sözleşmelerinde çerçeve, kanunla belirlenecek

Mehmet KAYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi programı kapsamında öngörülen düzenlemeler arasında yer alan “Kamu Özel İşbirliği Kanunu” hazırlanmasına yönelik temel çerçeve belli oldu. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, kanunun temel amacının Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin hazırlık ve uygulama aşamasının bütün kurumlar için kolaylaştırılması, yabancı yatırımcıların da kolay anlayabileceği bir mevzuatın oluşturulması olduğunu kaydettiler. Bu kapsamda, bütün KÖİ projeleri için uluslararası tahkim imkanının sağlanmasının yasada planlandığı bildirildi. Kanun ile KÖİ sözleşmelerinin temel çerçevesi belirlenecek, sözleşmede yer alan hususlardaki hak ve yükümlülüklerin tam karşılıkları kanunla düzenlenmiş olacak. Ayrıca, çeşitli sektörler için tip sözleşmeler üretilecek.

Yasa hazırlığında, tartışma konularından birinin merkezi bir KÖİ proje yönetim birimi kurulup kurulmaması olduğu, genel eğilimin merkezi yapı olsa bile uygulayıcı kurumlara sadece proje yönetimi konusunda destek vermesi şeklinde tasarlandığı kaydedildi. KÖİ yasasının, bakanlıklar arası bilgi ve uygulama konusunda deneyim paylaşımı-işbirliğini düzenleyeceği, böylece hazırlık ve uygulamada zaman ve beklenmeyen gider kayıplarının önleneceği vurgulandı. Projeye başlarken, hangi KOİ modelin hangi yatırım için en uygun olacağı konusunda seçimlere yönelik izlenecek prosedürün belirleneceği ve böylece en fazla faydayı sağlayacak şekilde yatırımların hayata geçirilmesinin önünün açılacağı belirtildi.

Yeni yasaya, projelerin ihale aşamasından önce isteklilerin finansman teminini yapmış olması şartı getirilmesi, kamunun performans kriterleri koyarak bu kriterlere uygun müdahale hakkı almasının da planlandığı vurgulandı. Uyuşmazlıkların çözümünde, uluslararası tahkimi seçme hakkı verilmesi, bunun öncesinde dostane çözüm modelleri olarak arabuluculuk vb. modellerin sözleşmelere dahil edilebilmesinin de planlandığı vurgulandı. KÖİ projelerine yönelik olarak Sayıştay denetiminin etkinleştirilmesinin de tartışıldığı belirtildi.