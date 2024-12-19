Köklü içecek firması için geçici konkordato kararı verildi

Recep ERÇİN

1968 yılında Bursa'da kurulan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin bu hafta başında satışı gündeme geldi. 14 Aralık 2024 tarihinde Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan genel kurul duyurusundaki şu gündem maddesi dikkat çekti:

“Yönetim Kurulu Üyelerine Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3164 Ada 3 Parsel , Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3173 Ada 2 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 18 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 1 Parsel , Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 17 Parsel ’ deki taşınmazların ve bu adreslerdeki her türlü makine ekipman, demirbaş, bina, alt yapı - üst yapı düzenleri ve şirketin marka hakları , lisanslar her türlü hak ile ruhsatların devri ve satışının görüşülmesi”….

Bugün ulaştığımız Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararına göre, Aroma Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş. hakkında geçici konkordato kararı verildiği resmen onaylandı. Konkordato başlangıç tarihi 16 Aralık 2024 bitiş tarihi de 16 Mart 2025 olarak belirtildi. Türkiye’nin en köklü firmalarından Aroma’nın önce satış sonra konkordato haberleri gıda ve içecek sektöründe üzüntüyle karşılandı.

Doğuş Çay’a satıldı iddiası

Şirketin ilan.gov.tr’de de yayınlanan genel kurul duyurusundaki bu madde “Neler oluyor?” sorusunu akıllara getirdi. İlanı görür görmez Aroma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Atom Duruk’u aradık. Ancak telefonumuza yanıt vermedi. Hafta başında Para Dergisi’nde yayınlanan İdriz Çokal imzalı haberde, “Duruk Ailesi'nin Türkiye'nin en eski markalarından biri olan Aroma'yı Doğuş Çay'a sattığı belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net ifade edemiyoruz ama gıda sektörünün şu anda bu satışı konuştuğunu belirtelim” kulis bilgisi yer aldı. Şirketten yapılan duyuru bu kulisi doğrular nitelikte.

Duruk, konkordatoyu eleştirmişti

Kasım 2018’de Sabah gazetesine konuşan Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Duruk, "Banka sizi zor batırır. Konkordato gerçek bir fırsatçılıktır. İş alemi bunu kötüye kullanıyor. Konkordato yapan aileler, o lekeyi silemez. Aile gelecek nesillerin itibarını sıfırlıyor. Bunu şu anda herkes moda gibi yapıyor ama büyük hata" ifadelerini kullanmıştı.